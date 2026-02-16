±Æ»³Í¥²Â¡¢µ¶¹¹ð¤Ç¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤¬ÌµÃÇ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡¡¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Î¿¿µ¶È½ÃÇ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡ÇÐÍ¥¤Î±Æ»³Í¥²Â¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØDIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026¡ÙÉ½¾´¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¼«¿È¤Î¾ÓÁü¤¬¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ËÌµÃÇ¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»öÎã¤òÌÀ¤«¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¡Ä¡ª¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÂ£¤ë±Æ»³Í¥²Â
¡¡ÁíÌ³¾Ê¤È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à»ö¶È¼Ô¡¦ÄÌ¿®»ö¶È¼ÔÅù¤¬´±Ì±Ï¢·È¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION¡ÊDPA¡Ë¡×¡£Áªµó¡¦ºÒ³²¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊó¡¢¤¤¤¸¤á´ØÏ¢¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥Õ¥§¥¤¥¯¹¹ð¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤äSNS¾å¤Ç¤Îµ¶¡¦¸í¾ðÊóÅù¤Î³È»¶¤ÏÂç¤¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹Åù¤òÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÇ½ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÈICT¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¡É¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¶µºà¤òÉ½¾´¤¹¤ë¿·»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖDIGITAL POSITIVE ACTION AWARDS 2026¡×¤òº£Ç¯½é³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡ÉôÌç¤ÏSchool¡Ê³ØÀ¸¡¦¶µ¿¦°÷¸þ¤±¡Ë¡¢Home¡Ê²ÈÄí¸þ¤±¡Ë¡¢Digital Use¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑÎÏ¤Î¶¯²½¡Ë¡¢Safety¡Ê¾ðÊó¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥¯²óÈòÎÏ¤Î¶¯²½¡Ë¤È¤·¡¢³ÆÉôÌç¾Þ¤ª¤è¤ÓÂç¾Þ¤¬É½¾´¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿±Æ»³¤Ï¡¢Âç¾Þ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¶µºà¡ÖCyberSafe AI: Dig Deeper (Minecraft¤ÇÀ¸À®AI¤òÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦)¡×¤Ø¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢±Æ»³¤¬¼«¿È¤Î²èÁü¤òÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Î¹¹ð¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡È±Æ»³Í¥²Â¿äÁ¦¤Î¾ðÊó¾¦ºà¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¹¹ð¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ø»ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÌ¾¤«¤â¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤¿È¿ÌÌ¡¢¡È´é¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡É¤È¤«¡¢¡ÈÌ¾Á°¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡É¤È¤«¡¢¡ÈURL¤â·ë¹½³Î¤«¤Ã¤Ý¤¤¤¾¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼õ¤±¼êÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ë¤Ï°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
