ÂçÊ¬¸©º´Çì»ÔÆâ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Ç·ÐÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤¬¡¢¸½¶â157Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤È¤·¤Æ16Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢º´Çì»Ô¾å²¬¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦¸Í¹âÀ¯À¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸Í¹âÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯2·î¡¢¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÆâ¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤Î¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â157Ëü±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢²£ÎÎ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í¤¬Æ±Ç¯6·î¤Ë¸ýºÂ»Ä¹â¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Êó¹ðÆâÍÆ¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Èï³²¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸Í¹âÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò1¿Í¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²¤¬È½ÌÀ¤·¤¿»þÅÀ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËË¡¿Í¤òÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Í¾ºá¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆ°µ¡¤ä¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£