¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµòÅÀ¤Ë¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤òÌ¾¾è¤ê¹°è¶¯Åð¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×´´Éô¤Ç¡¢¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡Ê¸Í´£º¸¶áºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï16Æü¡¢µá·ºÄÌ¤êÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£´´Éô4¿Í¤ÇÍºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê48¡Ë¡á¶¯ÅðÃ×½ý¤Û¤¦½õºá¤Ê¤É¤ÇÄ¨Ìò20Ç¯¡¢¾å¹ð¡á¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¡£
¡¡µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾¤Î´´Éôº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤äÅÏÊÕÍ¥¼ùÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤é¤È¶¦ËÅ¤·2023Ç¯1·î¡¢ÅìµþÅÔ¹ý¹¾»Ô¤Î½»Âð¤ËÂðÇÛ¶È¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¿¯Æþ¡£½»¿Í¤Î½÷À¡áÅö»þ¡Ê90¡Ë¡á¤òË½¹Ô¤·ÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤òÃ¥¤¤¡¢³°½ýÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç»àË´¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤µ¤ì¤ë¡£