ÇÐÍ¥ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ò³Ø¤ó¤ÀÇÐÍ¥¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÃÝÆâ¤Ï¥É¥é¥Þ¡ÖTHE LAST COP¡¿¥é¥¹¥È¥³¥Ã¥×¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÅâÂô¼÷ÌÀ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¢¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇ®¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤½¤Î¼ç±é¤Î¿Í¤ÎÇ®ÎÌ¤È¤«¿ÍÊÁ¡¢¤½¤Î¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤ë¼þÇÈ¿ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÉ¬¤º±Æ¶Á¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤¬¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤À¤ª¶â¤Ê¤¯¤Æ½ªÅÅ¤Çµ¢¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡ÊÅâÂô¤¬¡Ë¡Ø¤ªÁ°µ¢¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤Ï¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È½ªÅÅ¤¬¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡ÊÅâÂô¤¬¡Ë¡Ø¤ªÁ°¤Þ¤Àµï¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¤Ï¤¤¡¢µï¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥Ñ¤Ã¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÊÅâÂô¤¬¡Ë¡Ø»ÏÈ¯¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤ªÁ°¤Î¾®¸¯¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¹¥¤¤Ê¤È¤¤Ëµ¢¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£Ãç´Ö¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È·×¤é¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÎÓ½¤»á¤«¤é¡Ö»Å»ö¤Ç¤¤ëÃË¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Î»È¤¤Êý¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶¦´¶¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¡£ºîÉÊºî¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¥¥ã¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¡Ê¤´ÈÓ¤Ë¡ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¥»¥ê¥Õ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ã¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¿®Íê¤·¤¢¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÍè¤Æ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òËÍ¤Ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤«ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÃç´Ö°Õ¼±¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËËÍ¤ª¼ÇµïÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¸ºß¤·¤Æ¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Î1ÏÃ¤ÈÅÓÃæ¤ÇÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¤Í¡£¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤ËÅâÂô¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£