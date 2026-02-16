ÅÅµ¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¼«¿È¤ÎÇÑÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·×»»¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤òMIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤¬³«È¯
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÇÑÇ®¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤ËÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø(MIT)¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÍ¾¾êÇ®¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·×»»¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Thermal analog computing: Application to matrix-vector multiplication with inverse-designed metastructures | Phys. Rev. Applied
MIT engineers design structures that compute with heat | MIT News | Massachusetts Institute of Technology
https://news.mit.edu/2026/mit-engineers-design-structures-compute-with-heat-0129
MIT designs computing component that uses waste heat 'as a form of information' | Live Science
https://www.livescience.com/technology/computing/mit-designs-computing-component-that-uses-waste-heat-as-a-form-of-information
AI¤ÎÈ¯Ã£¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤è¤ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤Î¹â¤¤·×»»¼êË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢MIT¤Î³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¥«¥¤¥ª¡¦¥·¥ë¥Ð»á¤é¤Ï¡¢Ç®¤ò¾ðÊó¤½¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·×»»¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ë¥Ð»á¤é¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËMIT¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤é¤¬³«È¯¤·¤¿¡ÖÆÃÄê¤ÎÊýË¡¤ÇÇ®¤òÅÁÆ³¤¹¤ë¥Ê¥Î¹½Â¤¤òÀß·×¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢É¬Í×¤Êµ¡Ç½¤«¤éµÕ»»¤·¤Æ¤½¤Î¥¿¥¹¥¯¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¾õ¤òÀß·×¤¹¤ë¡ÖµÕÀß·×¡×¤È¤¤¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÏÀÊ¸¤Î¶¦Ãø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤é¤Î¹½Â¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊ£»¨¤Ç¡¢¿Í´Ö¤ÎÄ¾´¶¤À¤±¤Ç»×¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ËÀß·×¤ò¶µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÕÀß·×¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¼êË¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ç®¤òÍÑ¤¤¤¿·×»»¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤òÀß·×¤¹¤ë²áÄø¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬¥°¥ê¥Ã¥ÉÆâ¤Î³Æ¥Ô¥¯¥»¥ë¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÄ´À°¤·¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¹½Â¤¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Þ¤Ç·Á¾õ¤ò¸ü¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·²þÎÉ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Á¤ê¤ÎÎ³»Ò¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤µ¤ÎÊ£»¨¤Ê¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤òÀß·×¤·¡¢Ç®ÅÁÆ³¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·×»»¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö0¡×¤«¡Ö1¡×¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ó¥Ã¥È¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Ï¢Â³¤·¤¿ÊªÍýÃÍ(²¹ÅÙ¤ÈÇ®¤ÎÎ®¤ì)¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿®¹æ¤ò½èÍý¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Ç®¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¹â²¹¤ÎÎÎ°è¤«¤éÄã²¹¤ÎÎÎ°è¤Ø¤ÈÎ®¤ì¡¢·¸¿ô¤ò¥¨¥ó¥³¡¼¥É¤¹¤ë¹½Â¤¤Î·Á¾õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¹ÔÎó¾è»»¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬2Îó¤«3Îó¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤ò¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ç99¡ó°Ê¾å¤ÎÀºÅÙ¤Ç·×»»¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ë¥Ð»á¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Òµ¡´ï¤Ç·×»»¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤ÇÇ®¤¬ÇÑ´þÊª¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÇ®¤ò½üµî¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£²ó¤ÏµÕ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ç®¤ò¾ðÊó¤½¤Î¤â¤Î¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤òÍÑ¤¤¤¿·×»»¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ÔÎó¾è»»¤Ï¿®¹æ½èÍý¤äµ¡³£³Ø½¬¤Ç¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðËÜÅª¤Ê¿ô³ØÅª¼êË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó³«È¯¤·¤¿¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤ò¥Ç¥£¡¼¥×¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿ôÉ´Ëü¸Ä¤â¤Î¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤ò¥¿¥¤¥ë¾õ¤ËÊÂ¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆþÎÏÃ¼»Ò¤È½ÐÎÏÃ¼»Ò¤Îµ÷Î¥¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÀºÅÙ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÂÓ°èÉý¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥·¥ê¥³¥ó¹½Â¤¤¬¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÇ®´ÉÍý¤ä²¹ÅÙ¸ûÇÛ¡¢Ç®¸»¤Î¸¡½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥¹¥¯¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£