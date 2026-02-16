¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù2.27¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇIMAXºÆ¾å±Ç·èÄê¡ª
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë2Æü´Ñ¸ÂÄê¤ÇIMAX¡ÊR¡Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2·î27Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇ®¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±ºÆ¾å±Ç·èÄê¡ª¡¡¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢µðÂçIMAX¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿°µÅÝÅª¥¹¥±¡¼¥ë¤Î±ÇÁü¤È¡¢ÀìÍÑÀß·×¤Ë¤è¤ë¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥¤¥ÖµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÂÎ¸³·¿¥í¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö±Ç²è¡×¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÌöÆ°¡¢¥¡¼¥¹¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¤Î¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹´ÑµÒ¤ÎÇ®¶¸¡½¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¡È¸þ¤³¤¦Â¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤Î¾ì¡É¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë´¶³Ð¤³¤½¤¬¡¢ËÜºî¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡1991Ç¯¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¡¢IMAX¡ÊR¡Ë»Ë¾å½é¤ÎÄ¹ÊÔ²»³Ú¥é¥¤¥Ö±Ç²è¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëËÜºî¡£ºòÇ¯¤Î2Æü´Ñ¸ÂÄê¾å±Ç¤ËË¬¤ì¤¿´ÑµÒ¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¡ÈIMAX¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤Ë¡£¤½¤ÎÇ®¤¤Í×Ë¾¤Ë¤è¤ê¡¢ºÆ¾å±Ç¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂ¼»³¾Ï»á¤Ï¡¢¡Ö36Ç¯Á°¤ËÁ´ÊÔIMAX¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡È¥¬¥ÁIMAX±Ç²è¡É¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ»Ë¾åºÇÂç¤Î±ÇÁü¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ëIMAX¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÁ´ÊÔ»£±Æ¤µ¤ì¤¿Ä¹ÊÔ±Ç²è¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËËÜºî¤È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¿·ºî¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢°Û¼¡¸µ¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤Î¾å±Ç¤Ï»ö·ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ï¡¢2·î27Æü¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁ´¹ñIMAX¸ø³«¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡ä
¢£¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1.¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡¦¥É¥ê¥Õ¥È¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°BGV¡Ë
2.¥¹¥¿¡¼¥È¡¦¥ß¡¼¡¦¥¢¥Ã¥×
3¡¥¥µ¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ã¥É¡¦¥µ¥Ã¥É
4¡¥¥À¥¤¥¹¤ò¤³¤í¤¬¤»
5¡¥¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥º¥Ç¥¤
6¡¥¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¡¦¥Ï¡¼¥É¡¦¥×¥ì¥¤¥¹
7.¥Û¥ó¥¡¼¡¦¥È¥ó¥¯¡¦¥¦¥£¥á¥ó
8.Ìµ¾ð¤ÎÀ¤³¦
9.¥Ï¥Ã¥Ô¡¼
10.¹õ¤¯¤Ì¤ì!
11.2000¸÷Ç¯¤Î¤«¤Ê¤¿¤Ë
12.°Ëâ¤òÎù¤ì¤à²Î
13.¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó
14.¥¤¥Ã¥Ä¡¦¥ª¥ó¥ê¡¼¡¦¥í¥Ã¥¯¥ó¡¦¥í¡¼¥ë
15.¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥·¥å¥¬¡¼
16.¡Ê¥¢¥¤¡¦¥¥ã¥ó¥È¡¦¥²¥Ã¥È¡¦¥Î¡¼¡Ë¥µ¥Æ¥£¥¹¥Õ¥¡¥¯¥·¥ç¥ó
