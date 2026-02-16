¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï¡Ù¡È¸ÆµÛ¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿4DX¤¬2.20¤è¤ê¾å±Ç¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤è¤ê¡¢¡È¸ÆµÛ¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡Ö4DX ¡¾¸ÆµÛ¶¯²½ÈÇ¡Ê·ãÆ®¡Ë¡¾¡×¤¬2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î4DX¥·¥¢¥¿¡¼¡Ê¢¨°ìÉô·à¾ì¡¢ULTRA4DX½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ö¹¾²Æ¼ù¡¢²¼Ìî¹É¤é¤¬½ÅÍ×¥·¡¼¥ó¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¥í¥ó¥°¥é¥ó¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¤Ë¤è¤ë¸¶ºîÌ¡²è¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¡ÈÌµ¸Â¾ëÊÔ¡É¤ò¡¢3Éôºî¤Ç±Ç²è²½¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂè1¾Ï¡£Ãì·Î¸Å¤ÎºÇÃæ¡¢»º²°ÉßÅ¡¤Ë¸½¤ì¤¿µ´ÉñÄÔÌµ»´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆæ¤Î¶õ´Ö¤ØÍî¤È¤µ¤ì¤¿Ãº¼£Ïº¤é¤òÉÁ¤¯¡£2025Ç¯7·î18Æü¤«¤é¸ø³«Ãæ¤À¡£
¡¡ºòÇ¯8·î15Æü¡Á21Æü¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô¾å±Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢8·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ62´Û¤Î·à¾ì¤Ç¾å±Ç¤·¤¿4DX¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢4DX¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê°Ø»Ò¤ÎÆ°¤¤ä´Ä¶¸ú²Ì¡Î¿å¡¢¥¹¥È¥í¥Ü¡¢É÷¡¢Æ÷¤¤¤Ê¤É¡Ï¡Ë¤òºÆ¹½À®¤·¡¢4D¸ú²Ì¤ò¶¯¤á¤ë·Á¤ÇºÆ¹½À®¤·¤¿¡Ö4DX ¡¾¸ÆµÛ¶¯²½ÈÇ¡Ê·ãÆ®¡Ë¡¾¡×¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£½¾Íè¤Î4DXÈÇ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡È¸ÆµÛ¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢´Ä¶¸ú²Ì¤ÎÉÑÅÙ¤ÈÂÎ´¶¶¯ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂÎ´¶¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤Ìµ¸Â¾ë¤Î¶²ÉÝ¤È¡¢Íî²¼¤¹¤ëÃì¤¿¤Á¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¤è¤êÎ×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦ºÆÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖVSÆ¸Ëá¡×¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢´Ä¶¸ú²Ì¡Ê¥¹¥È¥í¥Ü¡¢¿å¡¢É÷¡¢Æ÷¤¤¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¶¯ÅÙ¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö²æºÊÁ±°ïVSàÖ³Ù¡×¤Ï¡¢´Ä¶¸ú²Ì¡Ê¥¹¥È¥í¥Ü¡¢É÷¡Ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤è¤ê¡ÖÍë¤Î¸ÆµÛ¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº¡¦ÉÚ²¬µÁÍ¦VSàÈãÝºÂ¡×¤Î¿å¤Î¸ÆµÛ¤Ë¤Ï¡¢¿å¤Î´Ä¶¸ú²Ì¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡£¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤·¡¢¤è¤ê¡É·ã¤·¤¯¡ÉÆ®¤¤¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦ºÆÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ë¸ú²Ì¤ÎÉÑÅÙ¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÆµÛ¤¬È¯Æ°¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ë¹á¤ê¡¦¸÷¡¦¿å¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦É½¸½¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î±Ô¤¤¾×·â¤äµóÆ°¤ÎÍ¾±¤¤ò4DX¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤êÎ×¾ì´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤é¤ì¤ë¡£·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÇ÷ÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Îµ»¤ÎÌ¥ÎÏ¤È°ÒÎÏ¤ò¤è¤êÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌµ¸Â¾ë¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ê·à¾ì¤Ë¤è¤ê4DX¤Î¸ú²Ì¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤ÏÁ´¹ñ¸ø³«Ãæ¡£¡Ö4DX ¡¾¸ÆµÛ¶¯²½ÈÇ¡Ê·ãÆ®¡Ë¡¾¡×¤Ï¡¢2·î20Æü¤è¤ê¾å±Ç¡£
