¡¡13Æü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÂçÁêËÐ¤Î¸µËëÆâ¡¦ÂçæÆË²¡Ê31¡Ë¡áËÜÌ¾¡¦¥Á¥ß¥Ç¥ì¥²¥¼¥ó¡¦¥·¥¸¥ë¥Ð¥ä¥ë¡¢¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¡¢ÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡á¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Îµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ç²ñ¸«¤·¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦¡¢ÎÏ»Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¡£´¶³Ð¤¬¤Þ¤ÀÈ´¤±ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿13Ç¯´Ö¤ÎÅÚÉ¶¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¡¦Î®»³Æî¹â¤«¤éÄÉ¼êÉ÷Éô²°¤ËÆþÌç¡£13Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¤òÆ§¤ß¡¢16Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¤Ë¾º¿Ê¡£19Ç¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½Å¤¤¹ø¤òÀ¸¤«¤·¤¿±¦»Í¤Ä¤Î´ó¤ê¤òÉð´ï¤ËËëÆâ9¾ì½êÌ³¤á¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¶å½£¾ì½êÁ°¤Ë»ýÉÂ¤Î¹øÄË¤òºÆ¤Ó°²½¤µ¤»¡Ö¹ø¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿´Ø¼è¤ËÌá¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ä¼£ÎÅ¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤â¤¦ÌµÍý¤Ê¤ó¤À¡×¤È°úÂà¤ò·èÃÇ¡£»Õ¾¢¤ÎÄÉ¼êÉ÷¿ÆÊý¡Ê¸µËëÆâ¡¦ÂçæÆ»³¡Ë¡¢²ÈÂ²¡¢Éô²°¤ÎÎÏ»Î¤é¤Ë°úÂà¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡ÖÆÍÁ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤Éµ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Î1ÈÖ¤Ë¤Ï¡¢¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿16Ç¯½©¾ì½ê¤ÎÎµÅÅÀï¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ç5Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¶ÛÄ¥¤·¤ÆÎÏ¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼èÁÈÁ°¤ËÃ¯¤«¤Ë¡ÈÎµÅÅ¤µ¤ó¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÎÊÑ²½¤Ë¼å¤¤¡É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç±¦¤ËÄ·¤ó¤À¤é¡¢Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½õ¸À¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤«Ëº¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËëÆâ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸³è¤·É×¿Í¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÍ¢Æþ»¨²ß¤ò°·¤¦ÄÌÈÎ²ñ¼Ò¤ò¼êÅÁ¤¦¡£¡Öº£¡¢¼¤á¤¿¤³¤È¤ò¾Íè¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤Î»þ¤ä¤á¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¿ÍÀ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï417¾¡433ÇÔ2µÙ¡£ºÇ¹â°Ì¤ÏÁ°Æ¬9ËçÌÜ¡£ºÇ¸å¤Î¾ì½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿½é¾ì½ê¤ÏÅì»°ÃÊÌÜ5ËçÌÜ¤Ç3¾¡4ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£
