ËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë´¶·ã¡Ö¤â¤¦¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¹Ö±é²ñ¤Ç¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ä²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤ë¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤ÈÍ§¿Í¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ËÙ¤Ï¡Ö´ËÏÂ¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÎ¤í¤¦ ¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë´ËÏÂ¥±¥¢INºæ2026¡×¤ÈÂê¤·¤¿¹Ö±é²ñ¤È¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÉÂ±¡ÄÌ¤¤¤ÎÂ¿¤¤»ä¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âËÜÆü¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È³Ø¤Ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤³¤ì¤«¤éÉÂ¤òºÆ¤Ó·Ð¸³¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤ó¤Ç¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡ª¤À¤È¤µ¤¨»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Î¡¢¤ª½Ë¤¤¤Î²ÖÂ«¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÄºÂ×Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö²ñ¾ì¤Î³§ÍÍ¤âÇï¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤â¤¦¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡Ä7Ç¯Á°¤Ë°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¶ì¤·¤ß¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¤ª½Ë¤¤¤Î¤ª²Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤ª²È¤Î¸¼´Ø¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¤¤¤¤¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡ÖÂ©»Ò¤È¤ª²Ç¤Á¤ã¤ó¤«¤é¡×¡Ö¤ª¤ª¤Þ¤Þ¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÍ§¤À¤Á¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª²Ö¤¿¤Á¡×¤È²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²Ö¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸ø³«¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£