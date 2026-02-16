°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡¢¡ÈÍç·Ý¡É¤Ç·Ù»¡º»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¡¡Ë½Áö¤¬¾·¤¤¤¿¤·¤¯¤¸¤ê¤Ë¡ÖÀµÄ¾Êá¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×
2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÍç·Ý¤Î¸µÁÄ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤¬½éÅÐÃÅ¡£
¸½Âå¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤²á·ã¤ÊÍç·Ý¤ÎÎ¢Â¦¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÇú¾ÐÏ¢È¯¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂÀÅÄ¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡£
¤½¤³¤«¤é¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÍç·Ý¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡ÈÍç·ÝÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Íç·Ý¤ÎË½Áö¤Ç¾·¤¤¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¤·¤¯¤¸¤ê»ö·ï¤ò·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤·¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤ÇÌîµå¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö°æ¼ê°ì½ï¤ËÌîµå¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤±¤··³ÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¡£
·³ÃÄÆþ¤ê¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï¡¢À¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡Ù¤Î¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÇ®Åò¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡×¤Ç¤ÎÀ¸ÃåÂØ¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢¡È30ÉÃ¤ÇÃåÂØ¤¨¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤ÎËë¤¬¶¯À©Åª¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¤È¤¤¤¦²á·ã¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¡¢À¸ÅÌÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿23ºÐ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡©¡×¡Öº£¤¸¤ã¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈØ³Á³¤È¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÈÍç·Ý¤ÎÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼JOCKEY¡ÙÆâ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖTHE¥¬¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥ó¡×¤Ç¤Î¿åÃæ¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇºÇ¸å¤Î½çÈÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¿¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤»¤á¤Æ¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤À¤±¤Ï¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡Ä¤è¤·¡¢Ã¦¤´¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£
¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÁ´Íç¤Ë¤Ê¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤±¤··³ÃÄ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤ÇÍç·Ý¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿°æ¼ê¤é¤Ã¤¤ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢·Ù»¡¤«¤é¡Ö¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·Ù»ëÄ£¤Ë½ÐÆ¬¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾Êá¤Þ¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼èÄ´¼¼¤Ç¡ÖÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ÏËö½ñ¤ò½ñ¤¤¤ÆÙÅ°õ¤ò²¡¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£Íç·Ý¤¬·Ù»¡º»ÂÁ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£