NBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¤Î¥¨¥É¥ïー¥º¡ÄKD¤é¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÈà¤é¤òÎÁÍý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¡×
¡¡2·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥¤¥ó¥Æ¥å¥¤¥Ã¥È¡¦¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー2026¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î¼ã¼ê¥á¥ó¥Ðー¥Áー¥à¡ÖUSA Stars¡×¤¬Í¥¾¡¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¤Ë¤Ï¡¢3»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ32ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡Ê¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤¬µ±¤¤¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥ïー¥º¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤ÇNBA¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Êー¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥·¥ë¥Ðー¤«¤éMVP¤ÎÌ¾¤ò¥³ー¥ë¤µ¤ì¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤ÙNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¤Î¥È¥í¥Õ¥£ー¡Ø¥³ー¥Óー¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡¦¥È¥í¥Õ¥£ー¡Ù¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¥É¥ïー¥º¤ÏÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤â°ìÎ®¡£¼õ¾Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ø¤Î°ìÊâ¤À¤È»×¤¦¡£º£Æü¤Ï¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¾ï¤Ë¶¥Áè¤òµá¤á¤ë¥¨¥É¥ïー¥º¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¥¦¥§¥ó¥Óー¡Ê¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡¿¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¡Ë¤¬¥Ïー¥É¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¥Èー¥ó¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÍ¤é¤âUSA Stars¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¡×¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤ò¾Î»¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¥È¡Ê¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡Ë¤ä¥ì¥Ö¥í¥ó¡¦¥¸¥§ー¥à¥º¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ì¥¤¥«ー¥º¡Ë¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¨¥É¥ïー¥º¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÈà¤é¤òÎÁÍý¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤è¡×¤È¡¢¶¯µ¤¤¬»ý¤ÁÌ£¤Î¡È¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥ºÀá¡É¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥¨¥É¥ïー¥º¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ï¡¢34¾¡22ÇÔ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹6°Ì¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾å°Ì¤òÌÜ»Ø¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¼õ¾Þ¤ÇÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¥Áー¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤«¡£¥¨¥É¥ïー¥º¤Î¸åÈ¾Àï¤Î³èÌö¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3»î¹ç¤òÄÌ¤·¤Æ32ÆÀÅÀ¡Ä¥ªー¥ë¥¹¥¿ーMVP¤Î¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢¥×¥ìー¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü