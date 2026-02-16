¿¥ÅÄÍµÆó¡ßµÜÆâ¤Ò¤È¤ß¤¬ºÆ¤Ó·º»ö¥³¥ó¥Ó¤Ë¡¡¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡ÙÂ³ÊÔ¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥¯¥é¥¹¡Ùº£½©ÅßÊüÁ÷
¡¡¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆÃ½¸¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥¯¥é¥¹¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯½©Åß¤ËNHK BSP4K¡¦BS¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¿¥ÅÄÍµÆó¡ß°ËÆ£±ÑÌÀ¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡ÙÁ°¸åÊÔ¡¢2023Ç¯2·î6Æü¡õ13ÆüÊüÁ÷¤Ø
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÇÉ¸¯Ï«Æ¯²ñ¼Ò¤Î°Ç¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥êー¡£¿¥ÅÄ±é¤¸¤ë·Ù»ëÄ£·ÑÂ³ÁÜººÈÉ¤Î·º»ö¡¦ÅÄÀî¿®°ì¤È¡¢µÜÆâ¤Ò¤È¤ß±é¤¸¤ëÌÚÈ¨¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢»ö·ï¤Î²òÌÀ¤ËËÛÁö¤·¤Ê¤¬¤éºÆ¤Ó¼Ò²ñ¤Îµð°¤òË½¤½Ð¤¹¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Àã¹Ó¤Ö¤ë½©ÅÄ¸©Ç½Âå»Ô¡£»ÜÀßÆþµï¼Ô¤ÎÏ·½÷¤¬°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¿Í¤Î¸«½¬¤¤¥Ø¥ë¥Ñー¡¦¥¢¥¤¥ó¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¡£¥¢¥¤¥ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¿À¸Í¤ÎË¥À½¹©¾ì¤Ç³°¹ñ¿Íµ»Ç½¼Â½¬À¸¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Îô°¤Ê´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¼ºí©¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥ó¤ÏÏ·½÷¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ¡Ö¼«»¦¤ò¤Û¤¦½õ¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢ÅÄÀî¤Ï°äÂÎ¤Î¡È¼ê¡É¤Ëµ¿¤¤¤òÊú¤¯¡£¡ÖÃ¯¤¬²¼ÁØ¡Ê¥¢¥ó¥Àー¥¯¥é¥¹¡Ë¤Ê¤Î¤«¡£·è¤á¤ë¤Î¤Ï¶â¤«¡£¤¤¤ä¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤À¡×¡£ÀÎµ¤¼Á¤ÎÁëºÝ·º»ö¤¬¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂ¿¹ñÀÒIT´ë¶È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¸¶ºî¤ÏÁê¾ì±ÑÍº¡¢µÓËÜ¤Ï¸ÍÅÄ»³²í»Ê¡¢±é½Ð¤Ï¼ã¾¾ÀáÏ¯¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¼ç±é¤Î¿¥ÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÁ°ºî¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½ë¤¤²Æ¤Î²Æì¤äÌ¾¸Å²°¡¢»°½Å¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ï¿¿Åß¤Î½©ÅÄ¤È¿À¸Í¤¬ÉñÂæ¤À¡£»£±Æ¤Ï²á¹ó¤À¤í¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öµ¤¿´ÃÎ¤ì¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¿ÈÂÎ¤ËÊÜÂÇ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÁê¾ì±ÑÍº¡Ê¸¶ºî¡Ë¡Ø¥¢¥ó¥Àー¥¯¥é¥¹¡Ù¤Î¹½ÁÛ¤òÎý¤ê¡¢¼èºà¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÌó¼·Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£Åö»þ¤ÎÀ¤Áê¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤¿¤Á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¤¢¤Á¤³¤ÁÊâ¤²ó¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¹¥Èー¥êー¤òËÂ¤®½Ð¤·¤¿¡£»ä¤ÎÃøºî¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ò¶áÌ¤Íè¤Çµ¯¤¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤»ö¡Ó¤òÉÁ¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ÒÃø¼Ô¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÁá¤¯¸½¼Â¤Ë¤Ê¤ë¡Ó¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜºî¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ïºî²È¤ÎÁÛÁü¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÄË¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾»ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤·¤¿¸½Âå¤ÎÀ¤Áê¤ò¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤É¤¦±é¤¸¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ë¤Î¤«¡£Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡ü¼ã¾¾ÀáÏ¯¡Ê±é½Ð¡ËÀï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤ò·Ð¤Æ°ÂÁ´¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ê¹ñ¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤ÎË¤«¤µ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤ËÅá¤òÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ê¸½¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£Á°ºî¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ù¤Ï½ë¤¹¤®¤ë¿¿²Æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀã¿¼¤¤¿¿Åß¤Î»£±Æ¡£ÉñÂæ¤Ï´¨É÷¿á¤¯½©ÅÄ¡¢³¤¤È»³¤¬Èþ¤·¤¤ËÇ°×ÅÔ»Ô¡¦¿À¸Í¡¢¤½¤·¤ÆÌ²¤é¤Ê¤¤³¹¡¦Åìµþ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ë¿´¤ÎÅà¤Æ¤Ä¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£ÅÄÀî¡¢ÌÚÈ¨¤Î·º»ö¥³¥ó¥Ó¤ÏÁ°ºî¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ù¤Ë¾¡¤ë¤É¤ó¤Ê¿äÍý¤ÇÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤«¡£¸æ´üÂÔ²¼¤µ¤¤¡£
¡üÈ¬ÌÚ¹¯É×¡ÊÀ©ºîÅý³ç¡Ë¡ÖÉÙ¤á¤ë¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÙ¤ß¡¢ÉÏ¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡£¡Ø¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¤ï¤º¤«3Ç¯¤·¤«¤¿¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¡¢ÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë±Û¤¨¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Í¡¹¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¼Â¤òÊ¤¤¤±£¤½¤¦¤È¡¢¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤è¤ê¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¡¹¤Ë¹¶·â¤ÎÌ·Àè¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¤Ä¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÅÄÀî¡¢ÌÚÈ¨·º»ö¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¤½¤Îµ½âÖ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£³°¹ñ¿Í¤Î¶¨ÎÏ¤Ê¤¯¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¡£°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÀ§Èó¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
