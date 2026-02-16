¡Ø¹ñÊõ¡Ù¹ñÆâ¶½¼ý200²¯±ß¤òÆÍÇË¡¡¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¤òÈ´¤ÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤Ë
¡¡¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤¬1415Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬200²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
»²¹Í¡§¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤¬½¸Ãæ¡©¡¡¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¤Ë¤ß¤ë·ÝÇ½³¦¤Î¤¤¤Þ
¡¡2017Ç¯¤«¤éÄ«Æü¿·Ê¹¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿µÈÅÄ½¤°ì¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²È¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢·Ý¤ÎÆ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´îµ×Íº¤Î50Ç¯¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÔÂç¤Ê°ìÂåµ¤À¡£µÈÂôÎ¼¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¹âÈª½¼´õ¡¢»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢¿¹¼·ºÚ¡¢ÅÄÃæÞ£¡¢ÅÏÊÕ¸¬¤é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸å¤Ë¹ñ¤ÎÊõ¤È¤Ê¤ëÃË¤Ï¡¢Ç¤¶¢¤Î°ìÌç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ê¤é¤¶¤ëÈþ¤·¤¤´é¤ò¤â¤Ä´îµ×Íº¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡¢¹³Áè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉã¤òË´¤¯¤·¤¿¸å¡¢¾åÊý²ÎÉñ´ì¤ÎÌ¾Ìç¤ÎÅö¼ç¡¦²Ö°æÈ¾ÆóÏº¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤Ë°ú¤¼è¤é¤ì¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¡£¤½¤³¤Ç¡¢È¾ÆóÏº¤Î¼Â¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Íè¤òÌóÂ«¤µ¤ì¤¿¸æÁâ»Ê¡¦½Ó²ð¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î·ì¶Ú¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢À¸¤¤Î©¤Á¤âºÍÇ½¤â°Û¤Ê¤ëÆó¿Í¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¹ç¤¤¡¢·Ý¤ËÀÄ½Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬±¿Ì¿¤Î»õ¼Ö¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÂ¿¿ô¤Î±Ç²è¾Þ¤òÀÊ´¬¤·¡¢50°Ê¾å¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤ËÀè·î¡¢Âè98²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡õ¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«255Æü´Ö¤Ç¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô1415Ëü2,409¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ200²¯851Ëü9,000±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÎòÂå¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¢¨¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡Ù¡Ê2004Ç¯¡¿196²¯±ß¡Ë¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òÄ¶¤¨¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¸¼Ô¤ÎÀÐ¡Ù¡Ê2001Ç¯¡¿203²¯±ß¡Ë¤Ë¼¡¤°Âè10°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë