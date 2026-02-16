ÊÆÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷¤¬¹ñËÉÆÃÊÌ¾òÎã°Æ¤Ë»Ù»ýÉ½ÌÀ¡¡´Ú¹ñàñÎ©Ë¡±¡Ä¹¡ÖºÇÍ¥Àè¤Ç¿³µÄ¡×¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊÆÄ¶ÅÞÇÉµÄ°÷34¿Í¤¬Î©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ë½ñ´Ê¤òÁ÷¤ê¡¢8Ç¯´Ö¤Ç1Ãû2500²¯ÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó6Ãû1100²¯±ß¡Ë¤ÎËÉ±ÒÍ½»»¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ñËÉÆÃÊÌ¾òÎã°Æ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢ÌîÅÞ¡¦¹ñÌ±ÅÞ¤Î´Ú¹ñàñ¡Ê¤«¤ó¤³¤¯¤æ¡ËÎ©Ë¡±¡Ä¹¡Ê¹ñ²ñµÄÄ¹¡Ë¤È¹¾·¼¿Ã¡Ê¤³¤¦¤±¤¤¤·¤ó¡ËÎ©Ë¡±¡Éû±¡Ä¹¤Ï16Æü¡¢¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢¹ñËÉÆÃÊÌÍ½»»¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëµÄ°Æ¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¿³µÄ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
½ñ´Ê¤Ï12Æü¡¢´Ú»á¤äÌîÅÞ¤Î¹ñÌ±¡¦Ì±½°Î¾ÅÞ¤ÎÅÞ¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¡¢Í¿ÅÞ¡¦Ì±¿ÊÅÞÎ©Ë¡±¡ÅÞÃÄ¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷ÃÄ¡Ë¤ÎÛÉ·úÌÃ¡Ê¤«¤±¤ó¤á¤¤¡ËÁí¾¤¡Ê±¡ÆâÁíÌ³¡Ë°¸¤Æ¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¡£½ñ´Ê¤Ç¤Ï¡¢Î©Ë¡±¡¤¬ÂæÏÑ¤Î¹ñËÉ¶¯²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½»»¤òÉôÊ¬Åª¤Ë¤·¤«¾µÇ§¤·¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢¶¯¸Ç¤ÇÊ£¿ôÇ¯¤ËµÚ¤Ö¹ñËÉÆÃÊÌÍ½»»¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤è¤¦Î©Ë¡°Ñ°÷¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷¡Ë¤Ëµá¤á¤¿¡£Ãæ±û¼Ò¤¬Æþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½ñ´Ê¤Ë¤Ï¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Ô¡¼¥È¡¦¥ê¥±¥Ã¥Ä¾å±¡µÄ°÷¤äÌ±¼çÅÞ¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¯¡¼¥ó¥º¾å±¡µÄ°÷¡¢¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥ä¥ó¥°¡¦¥¥à²¼±¡µÄ°÷¤é¤¬½ðÌ¾¤·¤¿¡£
´Ú»á¤È¹¾»á¤Ï¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³ÆÅÞÃÄ´Ö¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤ÈÄ´À°¤ò¿Þ¤ê¡¢ÍýÀÅª¤ÊÂÐÏÃ´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¡¢Î©Ë¡±¡¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²È¤Î¹ñËÉ¼ûÍ×¤Ë¹çÃ×¤·¡¢¿Í¡¹¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢´ØÏ¢µÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½½Ê¬¤Ë¶¨µÄ¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¿³µÄ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¹ñ²ñºÆ³«¸å¤Ë¹ñËÉÆÃÊÌÍ½»»´ØÏ¢¤ÎµÄ°Æ¤ò¡¢ºÇÍ¥Àè¤Ç¿³µÄ¤¹¤ëµÄ°Æ¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¡¢³ÆÀ¯ÅÞ¤ÎÅØÎÏ¤Î²¼¤Ç¿ÊÅ¸¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¹ñËÉÆÃÊÌ¾òÎã°Æ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤¬ºòÇ¯11·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¡¢Î©Ë¡±¡¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼Â¼ÁÅª¤Ê¿³ºº¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ÔÀ¯±¡ÈÇ¤Î°Ñ°÷²ñ¿³ººÆþ¤ê¤¬ÌîÅÞ¤Ë·«¤êÊÖ¤·ÁË»ß¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Àè·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢Ì±½°ÅÞÈÇ¤ò°Ñ°÷²ñ¿³ºº¤ËÉÕ¤¹¤³¤È¤¬»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï11Æü¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¹ÔÀ¯±¡ÈÇ¤Î¹ñËÉÆÃÊÌ¾òÎã°Æ¤ò¿×Â®¤Ë²Ä·è¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÊÍÌô¡è§¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
