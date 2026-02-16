15.6·¿¤Çºî¶È¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¡ª MSI¤«¤é¥Î¡¼¥ÈPC 4¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡¢Ryzen 7¤ÈMicrosoft 365¤òÅëºÜ
¡¡¥¨¥à¥¨¥¹¥¢¥¤¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊMSI¡Ë¤Ï¡¢¥Î¡¼¥ÈPC¡ÖModern¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç4¥â¥Ç¥ë¤ò2·î19Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£È¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ryzen 7¤ÈMicrosoft 365 Personal¡Ê24¥«·î¡Ë¤òÉ¸½àÅëºÜ¤¹¤ëA15/A14¥·¥ê¡¼¥º¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ê15¥¤¥ó¥Á/14¥¤¥ó¥Á¤ÎF1M¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ÖModern A15 AI F2HM¡×¤Ï¡¢AMD Ryzen 7 250¡Ê8¥³¥¢¡¿16¥¹¥ì¥Ã¥É¡Ë¤È16GB¥á¥â¥ê¡¼¡¢512GB NVMe SSD¤òÅëºÜ¡£Word¤äExcel¡¢Teams¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¶ÈÌ³¤¬²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¡£Microsoft 365 Personal¡Ê24¥«·î¡ËÉÕ¤¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤Æ¤¹¤°¤ËOffice¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤¬³«»Ï¤Ç¤¤ë¡£
¡ü15.6¥¤¥ó¥Á¡ßRyzen 7¤Çºî¶È¤¬²÷Å¬¡¢¼çÎÏ¥â¥Ç¥ë¡ÖModern A15 AI F2HM¡×
¡¡Ìó1.6kg¡¿19.9mm¤Î¥¹¥ê¥à¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢ºÇÂçÌó7»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¡¢15.6¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¤Ê¤É¡¢¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤Ç¤¤ëÂç²èÌÌPC¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤É¤³¤Ç¤â»È¤¨¤ë·ÚÎÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¡¢14¥¤¥ó¥Á¡ÖModern A14 AI F2HM¡×
¡¡³°½ÐÀè¤Ç¤â¹âÀÇ½¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤¬¡¢14¥¤¥ó¥Á¥â¥Ç¥ë¡ÖA14 AI F2HM¡×¡£Ryzen 7 250¡¢16GB¥á¥â¥ê¡¼¡¢Ìó1.4kg¤Î·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡¢±ü¹Ô¤21.7cm¤Î¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹Àß·×¡¢ºÇÂçÌó8»þ´Ö¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¶îÆ°¤Ê¤É¡¢A15¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÀÇ½¡£¾®¤µ¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤âºî¶È¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢½ÐÄ¥¤ä³°½Ð¤ÎÂ¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤ÀÇ½¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥Î¡¼¥È¡ÖModern 15 F1MX¡×
¡¡¡ÖModern 15 F1MX¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¤ËÉ¬Í×¤Êºî¶È¤ò·Ú²÷¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¼ÂÍÑÀ½Å»ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡£ÀÅ¤«¤ÇÈ¯Ç®¤Î¾¯¤Ê¤¤¾ÊÅÅÎÏCPU¡¢15.6¥¤¥ó¥Á¤Î¥Õ¥ëHD¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¡¼¡¢Ìó1.7kg¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½Å¤µ¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¤À¡£½ñÎàºîÀ®¤ä¥á¡¼¥ë¡¢Web²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎËèÆü»È¤¦ºî¶È¤ËÅ¬¤·¤¿1Âæ¤È¤·¤Æ¡¢ºßÂð¶ÐÌ³¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹½é¿´¼Ô¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤14¥¤¥ó¥Á¡ÖModern 14 F1M¡×¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤Ë¤âºÇÅ¬
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Íß¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡ÖModern 14 F1M¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£14¥¤¥ó¥Á¡¦¥Õ¥ëHD¤ÇÌó1.5kg¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ÊÅÅÎÏCPU¤Ë¤è¤ë¹â¤¤ÀÅ²»À¤âÆÃÄ§¡£¼«Âð¤ä¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢³ØÀ¸¤ä¥é¥¤¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î4¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖËèÆü¤Îºî¶È¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²èÌÌ¤Çºî¶È¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¿Í¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Îºî¶È¤¬Â¿¤¤¿Í¡¢·Ú¤¯¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤PC¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ¬¤·¤¿1Âæ¤¬Áª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£