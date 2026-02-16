²ÏÀ¾¹©¡¢º£´üºÇ½ª¤ò°ìÅ¾¹õ»ú¤Ë¾åÊý½¤Àµ
¡¡²ÏÀ¾¹©¶È <7256> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î16Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤Ï9²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï41.4²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Â»±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î20²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª10²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°´ü¤Ï91.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÂ»±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î7.5²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¢ª22.4²¯±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï43.6²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÁý³Û¤·¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¹õ»ú¤ËÉâ¾å¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ3.2ÇÜ¤Î21.4²¯±ß¤ËµÞ³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î-2.1¡ó¢ª5.0¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
