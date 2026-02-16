15»þ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï9±ß¹â¤Î5Ëü6951±ß¡¢£Ó£Â£Ç¤¬246.28±ß²¡¤·¾å¤²
¡¡16Æü15»þ¸½ºß¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËöÈæ9.66±ß¡Ê0.02¡ó¡Ë¹â¤Î5Ëü6951.63±ß¤Ç¿ä°Ü¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï813¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï740¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï37¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò246.28±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬32.09±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬31.42±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬22.14±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬19.25±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï168.46±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬42.12±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬31.42±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬26.21±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬22.66±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ15¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅ´¹Ý¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¹Û¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢¶ä¹Ô¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨15»þ0Ê¬10ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï£Ó£Â£Ç <9984>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò246.28±ß²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤¤¤Ç¥¢¥É¥Æ¥¹¥È <6857>¤¬32.09±ß¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤¬31.42±ß¡¢¥Ë¥È¥ê£È£Ä <9843>¤¬22.14±ß¡¢¥ê¥¯¥ëー¥È <6098>¤¬19.25±ß¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï168.46±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢Åì¥¨¥ì¥¯ <8035>¤¬42.12±ß¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>¤¬31.42±ß¡¢¥Æ¥ë¥â <4543>¤¬26.21±ß¡¢ËÅÄÄÌ¾¦ <8015>¤¬22.66±ß¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ15¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤ÏÅ´¹Ý¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¾ðÊó¡¦ÄÌ¿®¡¢¹Û¶È¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤ÈÂ³¤¯¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢¶ä¹Ô¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¢¨15»þ0Ê¬10ÉÃ»þÅÀ
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹