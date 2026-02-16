¥×¥ì¥¹¥Æ¤Î¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡¡¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¥²¡¼¥Þ¡¼¤¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤ë¡¡
¡¡2·î16Æü¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤«¤é¥²¡¼¥à¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¿©´á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖPlayStation¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¡ÊÀÇ¹þ385±ß¡Ë¡£
¡¡½éÂåPlayStation¤äPlayStation2¤ÎËÜÂÎ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡¢¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤¬Àº¹ª¤Ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¾¦ÉÊ¡£È¯ÇäÆüÅöÆü¤ÎÄ«¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Î¤ª²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤Ø¥À¥Ã¥·¥å¤·¡¢³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´11¼ï¡Ê¤¦¤Á¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë¡£PS1¡¢PS2¤ÎËÜÂÎ¤ä¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Çä¾ì¤Ë¤Ï³«Å¹Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤·¤Ã¤«¤êÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï±¿»î¤·¤È¤·¤Æ3¤Ä¹ØÆþ¡£ÀµÄ¾¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â¥Ï¥º¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ²¿¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
¢¨ËÜ¹Æ¤Ë¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¡ÅÁÀâ¤ÎÌ¾µ¡¡ÖPS2¡×¤¬¥À¥Ö¤ë
¡¡¤Ï¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä³«Éõ¡£¤Þ¤º½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡ÖPlayStation2¡×¤ÎËÜÂÎ¡ª¤¤¤¤Ê¤êÂçÅö¤¿¤ê¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢PS2¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀÄ½Õ¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¢¤Îº¢¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼¿¹õ¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç¤¤µ¤ÏÄ¾·ÂÌó4cm¤È¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÂÎÁ°ÌÌ¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡ÖPS2¡×¤Î¥í¥´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼Ã¼»Ò¤ä¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤Î±úÆÌ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÇØÌÌ¤Î¼çÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÆ¸½ÅÙ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î°ì¸À¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ2¤ÄÌÜ¤ò³«Éõ¤¹¤ë¤È¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤È¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âPS2ËÜÂÎ¤¬½Ð¸½¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥Ö¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö»ÄÇ°¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬Í¯¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê¤È¤³¤í¡£
¡¡¤à¤·¤í¡¢¤¢¤Îº¢Í·¤ÓÅÝ¤·¤¿Ì¾µ¡¤¬2Âæ¤â¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡ÖPS2¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ü¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢Ë¿Ì¡ºÍ»Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¿´¶¤Ç°¦¤Ç¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡3¤ÄÌÜ¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤ò°ú¤Åö¤Æ¤ë
¡¡µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¡¢¥é¥¹¥È3¤ÄÌÜ¡£½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖPocketStation¡Ê¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¿©´áÈÇ¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â°ì²ó¤ê¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º´¶¡ÊÌó3.5cm¡Ë¡£¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤ÈÇ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥«¥Ð¡¼¤Î³«ÊÄ¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª²Û»ÒÉÕ¤¤Ç300±ßÂæ¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î¾®¤µ¤µ¤â¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤È¤·¤Æ·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¿¥ó¤äÇØÌÌ¤ÎÂ¤·Á¤âÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¤ÈÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£±Õ¾½²èÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢PlayStation¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥È¥í¡Ê¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤Ã¤·¤ç¡Ë¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÄìÌÌ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï±Õ¾½¤¬¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÏÈ¤Ã¤Æ¤³¤È¡©
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¤ï¤º¤«3¸Ä¤Î¹ØÆþ¤Ç°ú¤Åö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥í¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥É¥Ã¥È³¨¤¬¡¢±Õ¾½²èÌÌ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¥·¥§¥¤¥×¥¹¥í¥´¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤âÉáÄÌ¤Ë¤¦¤Þ¤¤
¡¡¥ª¥Þ¥±¡Ê¤È¤¤¤¦¤«¥á¥¤¥ó¡©¡Ë¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤ÎÍ¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£É½ÌÌ¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¢¤¡»¡ß¢¢¡×¤Î¥·¥§¥¤¥×¥¹¥í¥´¤ä¡¢PS¥Þ¡¼¥¯¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Ç¡¢¥²¡¼¥à¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏPS2¤¬2¤Ä¤È¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ë¤¬¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜ¾¦ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¤É¤ì¤¬½Ð¤Æ¤â¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡£ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÇã¤¤Êª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²û¤«¤·¤Î¥Ï¡¼¥É¤ò¼ê·Ú¤Ë»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡ÖPlayStation ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒÇä¾ì¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Ï¡¼¥É¡Ê¤È¤ª¤¤¤·¤¤¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
