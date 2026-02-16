¡ÚÂ®Êó¡Û¡È¥ë¥Õ¥£»ö·ï¡ÉÁÈ¿¥´´Éô¤ÎÆ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨ÌòÈ½·è ÅìµþÃÏºÛ ¶¯ÅðÃ×»à¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ ÁÈ¿¥´´Éô¤Ø¤ÎÈ½·è¤Ï2¿ÍÌÜ
¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤ë»Ø¼¨Ìò¤Ë¤è¤ëÏ¢Â³¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢¶¯ÅðÃ×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿ÃË¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢Ìµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÈºáÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡¢Æ£ÅÄÀ»ÌéÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤Ï¡¢2022Ç¯¤«¤éÁê¼¡¤¤¤À¡Ö¥ë¥Õ¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÌ¾¾è¤ë»Ø¼¨Ìò¤Ë¤è¤ë¶¯Åð»ö·ï¤ä¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¶¯ÅðÃ×»à¤äÀàÅð¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡¢¡Ö¼«¤é¤Î¼ê¤Ï±ø¤µ¤º¡¢¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤ò¼Â¹ÔÌò¤È¤·¤Æ»È¤¤¼Î¤Æ¤Ë¤·¡¢Â¿³Û¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö²áµî¤ËÎã¤Î¤Ê¤¤¶§°¤Ê»ö·ï¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ£ÅÄÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢°ìÉô¤Î¶¯Åð»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Â¹ÔÌò¤Ë¶§´ï¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¡£
Æ£ÅÄÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤â¡ÖÂ¾¤Î´´Éô¤«¤é¶¯À©¤µ¤ì¤Æ»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢Í´ü·º¤¬ÁêÅö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºáÁÈ¿¥´´Éô¤Îü¥¶â¸ËÈÖü¥¤À¤Ã¤¿¾®ÅçÃÒ¿®Èï¹ð¡Ê48¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄ¨Ìò20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤ÎÅÏÊÕÍ¥¼ùÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤È¶¯Åð¤Î·×²èÎ©°ÆÌò¤È¤µ¤ì¤ëº£Â¼Ëá¿ÍÈï¹ð¡Ê41¡Ë¤ÎºÛÈ½¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£