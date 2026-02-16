¡Ú ½ïÊý¤«¤Ê»Ò ¡Û¡¡Ì¼¤ÎÀ¼Í¥¡¦½ïÊýÍ¤Æà¤µ¤ó¤È¡¡£²¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡ÖÌÜ¸µ¤¬¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤❤¡×¡¡¥Õ¥¡¥óÈ¿¶Á
¸µ¡¦¹Åç¥«¡¼¥×½ïÊý¹§»Ô´ÆÆÄ¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ïÊý¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
Ì¼¤Ç¡¢À¼Í¥¤Î½ïÊýÍ¤Æà¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ïÊý¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢¡Ø½ïÊýÍ¤Æà you nanogram¡Ù¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡YouTube¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡Ìë9»þ¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡¡¤è¤«¤Ã¤¿¤é¤´Í÷²¼¤µ¤¤¢ö¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¼Ì¿¿¤Ï¡Ø½ïÊýÍ¤Æà1st¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡ª¡¡µÓËÜ½ñ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Î»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤Á¤ã¤ó¡ª¡¡£²¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡¡ÌÜ¸µ¤¬¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡¦¡Ö¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¡¢Í¤Æà¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡¦¡Ö¤«¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó♥♥ÊÑ¤ï¤é¤º¤«¤ï¤¤¤¤♥♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ïÊý¤«¤Ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯¡ÖÃæÛê¤«¤Ê»Ò¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
1996Ç¯¡¡¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×½ïÊý¹§»Ô³°Ìî¼ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢°ìÃËÆó½÷¤ÎÊì¡£
¸½ºß¤Ï¹Åçºß½»¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÂ¾¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¦¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£·ëº§¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë³¨²è¤ò»Ï¤á¡¢¸ÄÅ¸¤Ê¤É¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡½ïÊýÍ¤Æà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¡Û
ÃÂÀ¸Æü¡§7·î31Æü
·ì±Õ·¿¡§A·¿
ÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¡¢¤è¤µ¤³¤¤
¼ñÌ£¡§¿À¼Ò½ä¤ê¡¢¥«¥Õ¥§½ä¤ê¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢ÆÉ½ñ
¼ç¤Ê½Ð±éºî¡Ê¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ë
¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼(¥¢¥ó)
¡¦CUE!(·îµï¤Û¤Î¤«)
¡¦29ºÐÆÈ¿ÈÃæ·øËÁ¸±¼Ô¤ÎÆü¾ï¡Ê¥ª¥ê¡¼¥ô¡¦¥«¥ë¥á¥ó)
¡¦¤¤¤º¤ìºÇ¶¯¤ÎÏ£¶â½Ñ»Õ?¡Ê¥ë¥ë¡Ë
¡¦¥«¥ï¥¤¥¹¥®¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡Ê¥Ï¥¸¥á¡Ë
¡¦¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÅâ¤¢¤²¤¢¤²ÂÀ¤¯¤ó¡Ê¤¢¤²»Ò¡Ë
¡¦¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê¥Ó¥Ã¥¯¡Ë
¡¦Extreme Hearts¡Ê¥¨¥Þ¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡Ë
¡¦¤â¤Ã¤È!¤Þ¤¸¤á¤Ë¤Õ¤Þ¤¸¤á ¤«¤¤¤±¤Ä¥¾¥í¥ê¡Ê¥Î¥Ö¥ê¥ó¡Ë
¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ-ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡ÊËª¿Ü²ì¤ÎÍ§¿Í¡Ë
¡¦Îø¤ÏÀ¤³¦À¬Éþ¤Î¤¢¤È¤Ç¡Ê¥Ç¥¹Èþ¤ÎÍ§¿ÍA¡Ë
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û