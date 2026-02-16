ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間16日夜から17日早朝にかけて大会11日目が行われる。

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

ここまで日本は金3個を含む、計17個（金3、銀5、銅9）のメダルを獲得。過去最高、前回北京五輪（22年）の「18個」を上回るペースとなり、メダルラッシュが続いている。11日目もフィギュアスケートのペアフリー、スキージャンプで今大会から新しく採用された“男子スーパーチーム”など、注目競技が実施される。

フィギュアスケート／ペア・フリースケーティング

同種目日本勢初のメダルへ。三浦璃来（24、木下グループ）＆木原龍一（33、木下グループ）は、団体ではショート、フリーともに自己ベストを更新したが、個人のショートでは得意のリフトでミスがあり、まさかの5位発進。勝負のフリーで、逆転の表彰台入りを目指す。また初出場の長岡柚奈（20、木下アカデミー）＆森口澄士（24、木下アカデミー）はジャンプのミスが響き、ショート19位でフリー進出を逃した。

スキー ジャンプ／男子スーパーチーム

これまで4人制だった男子団体が、今大会から“スーパーチーム”として2人制の新フォーマットで実施される。4人制では編成できなかった国も参加が可能となり、17チームがエントリー。各選手1回目、2回目のジャンプを行なった後、2名の合計得点の上位8チームが3回目に進出する。3回目を終え、計6回のジャンプの得点を合計して最終順位が決まる。日本はノーマルヒル銅、ラージヒル銀と絶好調の二階堂蓮（24、日本ビール）、エースの小林陵侑（29、TEAM ROY）の最強コンビでメダルを狙う。

カーリング／女子・予選リーグ（カナダー日本）

日本代表フォルティウスが15日の韓国戦に敗れ、1勝4敗で予選リーグ敗退の危機に。予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームが準決勝に進出。世界チームランキング1位のカナダとの対戦を迎えるが、カナダも今大会15日の時点で1勝3敗と苦戦している。まずは連敗から脱出し、崖っぷちからの巻き返しを狙いたい。

【大会11日目 日本選手の主な出場種目】

16日 スキー アルペン／男子回転

16日 ショートトラック／女子1000m・準々決勝・順位決定戦、決勝

16日 ショートトラック／男子500m・予選

16日 ショートトラック／男子5000mリレー・準決勝

17日 スキー ジャンプ／男子スーパーチーム

17日 カーリング／女子・予選リーグ（カナダー日本）

17日 フィギュアスケート／ペア・フリー

※写真：左から二階堂選手、小林選手、三浦選手、木原選手

