¡¡Ê¡²¬»Ô¤¬¿Ê¤á¤ëÊ¡²¬¾ëÀ×¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÉü¸µÀ°È÷»ö¶È¤ò½ä¤ê¡¢»Ô¤Ï¡¢¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ëÀµÌç¡ÖËÜ´ÝÉ½¸æÌç¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÜÃÛÀè¤Î¿òÊ¡»û¡Ê¤½¤¦¤Õ¤¯¤¸¡Ë¡ÊÆ±»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾Íè¡¢Ê¡²¬¾ëÀ×¤ËºÆ°ÜÃÛ¤¹¤ë·×²è¤È¤¤¤¦¡££²£°£²£¶Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë¼èÆÀÈñ¤Ê¤ÉÌó£±²¯£·£µ£°£°Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢É½¸æÌç¤Ï¹â¤µÌó£±£²¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÌÚÂ¤¤Ç¡¢Ê¡²¬¸©Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¾ë¤Ë¤ÏÌÀ¼£°Ý¿·°Ê¹ß¡¢µìÆüËÜÎ¦·³¤Î»ÜÀß¤¬Â¤¤é¤ì¤¿¡£ËÜ´ÝËÌÂ¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿É½¸æÌç¤Ï£±£¹£±£¸Ç¯¤ËÎ¦·³¤«¤éÊ§¤¤²¼¤²¤é¤ì¡¢ÈÍ¼ç¡¦¹õÅÄ²È¤ÎÊîÄó¡Ê¤Ü¤À¤¤¡Ë»û¤À¤Ã¤¿¿òÊ¡»û¤Î»³Ìç¤È¤·¤Æ°ÜÃÛ¤µ¤ì¤¿¡£Î¢Ìç¤Ë¤¢¤¿¤ëÎ¢¸æÌç¤Ï»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë°Ü¤µ¤ì¡¢Ê¡²¬Âç¶õ½±¤Ç¾Æ¼º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ô¤Ï¾ë¤Î·úÃÛ¤òÅÁ¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÊ¸²½ºâ¤È¤·¤Æ£²£°£²£³Ç¯¤«¤é½êÍ¤¹¤ë»ûÂ¦¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£¶Ç¯ÅÙ¤ÏÉ½¸æÌç¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó²òÂÎ¤·¤Æ·úÃÛ²áÄø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î»Ô¤ÎÉü¸µ»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢Å·¼éÂæ¤ÎÊ¸¸¥¡¦È¯·¡Ä´ºº¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡£»Ô»ËÀ×À°È÷³èÍÑ²Ý¤Ï¡¢¡ÖËÜÊª¤¬°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Îò»ËÅª·Ê´Ñ¤òÀ°È÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏ¤¢¤ëÊ¡²¬¾ëÀ×¤ò»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
