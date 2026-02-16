¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×´Ä¤ä¤Í¡¢Ï¾¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¡¡¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤â¡ÖÀäÂÐ¥é¥¤¥Ö½Ð¤¿¤¯¤Æ½Ð¤¿¤¤¡ª¡×
½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬16Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´Ä¤ä¤Í¤ÎÏ¾¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¤å¤ë¤ê¤ó¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤¤å¤ë¤·¤Æ¡×¤Ï¡¢17Æü¤ËÅìµþ¡¦ZeppDiverCity¤Ë¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AVAM¤È¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·16Æü¡¢¡Ö¤¤å¤ë¤·¤Æ¡×¸ø¼°X¤¬¡Ö´Ä¤ä¤Í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¤Î¿Ç»¡¤Î·ë²Ì¡¢Ï¾¹ü¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´Ä¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
´ÄËÜ¿Í¤ä°å»Õ¤È¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢17Æü¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¹µ¤¨¤Æ²Î¾§¤Î¤ß¤Î½Ð±é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢º£¸å¤ÎÍÆÂÎ¤Ë¤è¤ê½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÊäÂ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ä¤â¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÀäÂÐ¥é¥¤¥Ö½Ð¤¿¤¯¤Æ½Ð¤¿¤¤¡ª¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢¡ÖMC¤È¤«¤â¾Ð¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª°Ø»Ò¤Ë¤Á¤ç¤³¤ó¤ÇÂç¿Í¤·¤¯²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£