º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¡È¿·µå¼ï¡É¤Ë¼ê±þ¤¨¡¡WBC¼Âà¤ËGM¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦Ãæ¤Ç¡Ä¡×
MLB¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥é¥¤¥ÖBP¤ËÅÐÈÄ¡£¿·µå¼ï¤Î¼ê±þ¤¨¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÂÇ¼Ô3¿Í¤ÈÂÐÀï¤·¡¢Èï°ÂÂÇ1¡¢Ã¥»°¿¶1¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÁª¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤â¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Ï¥´¥í¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤â¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòµ¨¤è¤ê¤â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È½çÄ´¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿º´¡¹ÌÚÅê¼ê¡£¥é¥¤¥ÖBP¤Ç¤Ï¶Ê¤¬¤êÉý¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿·µå¼ï¤âÅê¤¸¡¢¶õ¿¶¤ê¤âÃ¥¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÅê¤²¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é³«Ëë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÊý¸þÀ¤ÈÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥±¥¬¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤â½ªÈ×¤Ë¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£¡Ö½ÕÀè¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¤¤¤·Á¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤«¤â¸«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£º£Ç¯¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÅê¤²Â³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥´¡¼¥à¥ºGM¤Ï¡Ö²áµî¤Î¼ÂÀÓÄÌ¤ê¡¢Â®µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òËÜÍè¤Î¼ÂÎÏ¤ÇÅê¤²¹þ¤á¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ë²¿¤«¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢Áê¼êÂÇ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿·µå¼ï¼èÆÀ¤òÉ¾²Á¡£WBCÉÔ»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥í¥¦¥¤¬ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤ÆÁö¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÉé²ÙÍ×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥á¥¸¥ã¡¼½éÇ¯ÅÙ¤ÏÌîµå°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿´¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Ï½ã¿è¤ËÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¡¢Å¬±þ¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£Æü¤Ï¥í¥¦¥¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤À¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£