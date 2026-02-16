¡Ú´ÚÎ®¡ÛCORTIS¡¢NBA¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¡¡K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½é
ºòÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿CORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¤¬¡¢K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢NBA¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¤¡¼¥¯¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
13Æü¤ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤Î¥¥¢¡¦¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026 NBA All¡ÝStar Celebrity Game¡×¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¥·¥ç¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Æ±¥²¡¼¥à¤Ï¡¢NBA¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥¤¡¼¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¡¼¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤Ê¤É¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¡£
CORTIS¤Ï¡Ö¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤ËÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿K¡ÝPOP¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦»Ê²ñ¼Ô¤Î¾Ò²ð¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Þ¥¤¥Ç¡¼¥ê¡¼¤Ï16Æü¡¢¡ÖµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢»î¹ç¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë»þ¤è¤ê¤âÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¶Ê¡ØGO¡ª¡Ù¤È¡ØFaSHioN¡Ù¤òÂ³¤±¤Æ²Î¤¤¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£5¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¿·¿Í¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸»ÙÇÛÎÏ¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥µ¥Ó¤ò¸ý¤º¤µ¤à´ÑµÒ¤¬»ê¤ë½ê¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£