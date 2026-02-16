Áá¸«Í¥¡¢¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤Î4¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¤·¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡È¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥À¥à¡ÉÅÏÊÕ¤á¤°¤ß¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤ÇÀÐÀî½¨Èþ¤È¤Î¥é¥ó¥ÁÊó¹ð¤â
¡¡²Î¼ê¤ÎÁá¸«Í¥¤¬2·î13Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Áá¸«¤Ï¡Ô¤Á¤¨¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤á¤°¤ß¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸¤ª½Ë¤¤ ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¡Õ¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡2·î15Æü¤¬59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¡¢1·î24Æü¤Ë62ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤á¤°¤ß¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾¾ËÜ°ËÂå¤â²Ã¤¨¤¿4¿Í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤äÃæ¿¹ÌÀºÚ¡¢ÀÐÀî½¨Èþ¤éÌ¾¤À¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤¬Â·¤¦¡Ö²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡×¤Î°ì°÷¡£¥¢¥¤¥É¥ë²«¶â´ü¤òºÌ¤Ã¤¿Æ±´ü¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áá¸«¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢ËÙ¤Ï¡ÔÍ¥¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤°¤Á¤ã¤ó¡¢°ËÂå¤Á¤ã¤ó ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿ ´¶¼Õ¡Õ¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Áá¸«¤Ï¡Ô¤Á¤¨¤ß²þ¤á¤Æ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Õ¤ÈÊÖ¿®¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï
¡Ô¤¦¤ï¡¢À¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼ ³Ú¤·¤½¤¦¡Á¡Õ
¡Ô¤Þ¤µ¤Ë¡¢Æ±¤¸»þÂå¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿82Ç¯ÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¼¤¤å«¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹ ¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Æ¥¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Ê¤ó¤Æ¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë 82Ç¯ÁÈ¤¬1ÈÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¼Ì¿¿¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥Þ¥À¥à¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÁá¸«¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¤Ä¤±¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡È²Ö¤Î82Ç¯ÁÈ¡É¤ÎÆ±´ü²ñ¤Ç¤è¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ÎÅÏÊÕ¤Ï2·î16ÆüÉÕ¤Î¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡¢½¨Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÐÀî½¨Èþ¤È¥Ï¥ï¥¤¡¦¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¤Î¥«¥Õ¥§¤ÇÌ¾Êª¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡¢¥í¥³¥â¥³¤Ê¤É¤ÎÎÁÍý¤ò°Ï¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤äÀÐÀî¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¼ÖÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡Ô³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¥é¥ó¥Á¥Ç¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Á¡ª¡ª½¨Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢Í¤êÆñ¤¦¡Õ¤È¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡4¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿Áá¸«¤Ï¡¢²Î¼ê³èÆ°¤Ë¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÁá¸«¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯12·î¤Ë¾¾ËÜ°ËÂå¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡ØSWEET WINTER ¡ÁL-O-V-E¡Á¡Ù¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±·î¡¢¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥È¥·¥¤µ¤ó¤é¤È¤È¤â¤Ë²ÎÍØ¡õ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î3·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë1966Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØROOT 66-NEW BEGINNIG 60-¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡»þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤¬¡¢º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£