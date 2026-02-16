ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡¢Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ¤ò¼Â»Ü - ¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ï
2·î4Æü¡¢ÊóÆ»µ¡´Ø¸þ¤±¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß(Ê¡Åç¸©ÁÐÍÕ·´Âç·§Ä®¡¿ÁÐÍÕÄ®)¤Î¸½ÃÏ¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢Æ±¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤«¤é2045Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÊ¡Åç¸©³°¤Ç¤ÎºÇ½ª½èÊ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸½¾õ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡ûÂç·§Ä®¡¦ÁÐÍÕÄ®¤ËÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ
2011Ç¯3·î¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ËÈ¼¤¦ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Êü¼ÍÀÊª¼Á¤Ï¹ÈÏ°Ï¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¸¶È¯¤«¤é30¥¥í¥á¡¼¥È¥ë·÷Æâ¤ÏÈòÆñ¶è°è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸¶È¯»ö¸Î¸å¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ê¡Åç¸©¤Î´Ä¶ºÆÀ¸»ö¶È¤Ï¡¢´Ä¶¾Ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÊü¼ÍÀÊª¼Á¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ°è¤È¡¢±øÀ÷¤µ¤ì¤¿´Ä¶¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2012Ç¯7·î¤Ë¤Ï»ö¸Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤¿Êü¼ÍÀÊª¼Á¤¬ÉÕÃå¤·¤¿ÅÚ¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÎÉ½ÌÌ¤òÀö¾ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸³è´Ä¶¤ÎÊü¼ÍÀþÎÌ¤òÄã¸º¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê½üÀ÷¤ò³«»Ï¡£
Ê¡Åç¸©Æâ¤Î40Ëü·ï°Ê¾å¤Î½»Âð¤ä500Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÇÀÃÏ¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½üÀ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿ÂçÎÌ¤ÎÅÚ¾í¤äÇÑ´þÊª¤òÊÝ´É¤¹¤ë²¾ÃÖ¤¾ì¤¬¸©Æâ³ÆÃÏ¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢2014Ç¯º¢¤«¤éÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ÏÊ¡Åç¸©Æâ¤Î½üÀ÷¤ÇÀ¸¤¸¤¿ÅÚ¾í¤Ê¤É¤òºÇ½ª½èÊ¬¤Þ¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä½¸ÃæÅª¤Ë´ÉÍý¡¦ÊÝ´É¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ÜÀß·²¤ÎÁí¾Î¡£¸¶È¯»ö¸Î¤ÎÈï³²¤òºÇ¤â¼õ¤±¤¿Âç·§Ä®¤ÈÁÐÍÕÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÌó16Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤Ê¶è°è¤òÍ¤·¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÊ¬ÊÌ»ÜÀß¡×¤ä¡ÖÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¡×¡¢¡Ö¸ºÍÆ²½»ÜÀß¡×¡ÖÇÑ´þÊªÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¸©Æâ³ÆÃÏ¤«¤éÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿½üÀ÷ÇÑ´þÊª¤ÎÎÌ¤ÏÌó1,400ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ª¤è¤½200ËüÂæÊ¬¤Ë¾å¤ê¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤Ë1,300¥«½ê°Ê¾å¤¢¤Ã¤¿²¾ÃÖ¤¾ì¤ÎÌäÂê¤Ï¼¡Âè¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß»ö¶È¤ÏÊ¡Åç¸©Á´ÂÎ¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¡¢´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÅÚÃÏ¤ä²È²°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¾Ä®½»Ì±¤Î½Å¤¤·èÃÇ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤Ë¤è¤ëÊ¡Åç¸©Ì±¤Î½Å¤¹¤®¤ëÉéÃ´¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢½üÀ÷¤ÇÀ¸¤¸¤¿½üµîÅÚ¾í¤Ê¤É¤Ï2045Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÊ¡Åç¸©³°¤ÇºÇ½ª½èÊ¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍÆÎÌ¤ÏËÄÂç¤Ê¤¿¤á¡¢¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÊü¼ÍÇ½Ç»ÅÙ¤ÎÄã¤¤8,000¥Ù¥¯¥ì¥ë/kg°Ê²¼¤Î½üµîÅÚ¾í(Êü¼ÍÀÊª¼ÁÇ»ÅÙ¤¬1¥¥í¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê8,000¥Ù¥¯¥ì¥ë°Ê²¼¤ÎÅÚ)¤ò¡¢»ñºà¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤ËºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
Éü¶½ºÆÀ¸ÍøÍÑ¤Î¿ä¿Ê¤È¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¾Ú»ö¶È¤È¸©³°ºÇ½ª½èÊ¬¤ÎÉ¬Í×À¡¦°ÂÁ´À¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë³èÆ°¤òÁ´¹ñ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÇ¯3·î11Æü¤òÁ°¤Ë´Ä¶ºÆÀ¸»ö¶È¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¸þ¤±¸«³Ø²ñ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡û¡ÖÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤ò¸«³Ø¡¢Æ»Ï©À¹ÅÚ¼Â¾Ú¤Ç¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°·ë²Ì¤Ï
º£²ó¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¸«³Ø²ñ¤Ç¤Ï¡¢½üÀ÷ÅÚ¾í¤ÎÃæ¤Ç¤âÊü¼ÍÀÊª¼ÁÇ»ÅÙ¤ÎÄã¤¤Éü¶½ºÆÀ¸ÅÚ¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÃùÂ¢¡¦ÊÝ´É¾ì½ê¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï½üÀ÷ºî¶È¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿½üµîÅÚ¾í¤òÃùÂ¢¤¹¤ë¡ÖÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß(Âç·§3¹©¶è)¡×¡£
Ê¡Åç¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î²¾ÃÖ¤¾ì¤«¤éÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ËÍ¢Á÷¤µ¤ì¤¿½üµîÅÚ¾í¤Ï¡¢Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀßÆâ¤Î¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÊ¬ÊÌ»ÜÀß¡×¤Ç¡¢ÁðÌÚ¤Ê¤É¤Î°ÛÊª¤ò¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¸å¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤ÇÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÊ¬ÊÌ»ÜÀß¡×¤ÇÅÚ¾í¤«¤é¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿ÁðÌÚ¤Ê¤É¤Î²ÄÇ³Êª¤Ï¾ÆµÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³¥¤Ï¡ÖÇÑ´þÊªÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤ë)¡£
¡ÖÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¸ÅÊ¯¤Î¤è¤¦¤ËÃÊ¡¹¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿±áÄé¤ÈÊ¤ÅÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¹½Â¤¤Ç¡¢Âç·§Ä®Â¦¤Ë5¹©¶èÊ¬¡¢ÁÐÍÕÄ®Â¦¤Ë3¹©¶èÊ¬¤Î·×8¹©¶èÊ¬¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿Ìó1,400ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î½üµîÅÚ¾í¤Î¤¦¤Á¡¢Ìó1,200ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¸½ºß¤¹¤Ç¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤ËÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÃùÂ¢ÎÌ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤Âç·§2¹©¶è¤Ë¤ÏÌó289ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬ÃùÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç·§3¹©¶è¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌó170ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃùÂ¢¤¬´°Î»¡£¹õ¤¤¥·¡¼¥È¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤ÏÃùÂ¢¤ÎÍÆÎÌ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÌó40ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤òÃùÂ¢¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¤Ë¤Ï¿»½Ð¿å½èÍý»ÜÀß¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿»½Ð¿å¸¶¿å¤ÎÊü¼ÍÇ½Ç»ÅÙ¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¤Ç¤Ï´ð½à¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÉôÊ¬¤¬¸¡½Ð²¼¸ÂÃÍÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿½üµîÅÚ¾íÅù¤ÎÍÆÎÌ¤ÏÌó1,400ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á4Ê¬¤Î3¤¬Éü¶½ºÆÀ¸ÍøÍÑ¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÅÚ¾í¤È¤Ê¤ê¡¢Éü¶½ºÆÀ¸ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÍÑÅÓ³ÈÂç¤Î¸¡¾Ú¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀßÆâ¤Î¡ÖÆ»Ï©À¹ÅÚ¼Â¾Ú¸½¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢6,400¥Ù¥¯¥ì¥ë/kg¤ÎÉü¶½ºÆÀ¸ÅÚ¤ò2,700Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë»È¤Ã¤ÆÀ¹ÅÚ¤·¤¿ÊâÆ»ÉÕ¤Æó¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤òÂ¤À®¤·¤¿¡£
50¥á¡¼¥È¥ë¤ÎËÜÀþÉô¤Ï25¥á¡¼¥È¥ë¤º¤ÄÁ°¸å¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢½üµîÅÚ¾í¤Î¤ß¤ÎÀ¹ÅÚÉôÊ¬¤È½üµîÅÚ¾í¤ËÀÐ³¥¤Ê¤É¤òº®¤¼¤Æ¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÉÊ¼ÁÄ´À°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿²þÎÉÅÚ¤òÀ¹ÅÚÉôÊ¬¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁö¹Ô»î¸³¤Ê¤É¤Ç¹½Â¤Êª¤Î°ÂÄêÀ¤â³ÎÇ§Ãæ¡£Éü¶½ºÆÀ¸ÅÚ¤ÎÏ©ÂÎÀ¹ÅÚ¤Î¾å¤ËÈï¤»¤¿Ï©¾²À¹ÅÚ¤ÏÃÏ²¼¹½Â¤Êª¤Î¹©»ö¤äºî¶È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¿¼¤µ¤òÁÛÄê¤·¡¢1.6¥á¡¼¥È¥ë¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Éü¶½ºÆÀ¸ÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö8,000¥Ù¥¯¥ì¥ë¡×¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ï¡¢°ìÈÌ¸ø½°¤Î°ÂÁ´´ð½à¤Î¡ÖÄÉ²ÃÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¡§Ç¯´Ö1¥ß¥ê¥·¡¼¥Ù¥ë¥È¡×¤ò´ð½à¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£
Æ»Ï©À¹ÅÚ¤Ê¤É¤ÎÉü¶½ºÆÀ¸ÍøÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Éü¶½ºÆÀ¸ÅÚ¤ËÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤ÆÏ©ÂÎÀ¹ÅÚ¤Î¹©»ö¤ò¹Ô¤¦ºî¶È°÷¤¬ºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²¾¤Ë1Ç¯´Öºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄÉ²ÃÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¤Î´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤ëÀßÄê¤À¤È¤¤¤¦¡£
ËÜ¼Â¾Ú¤Î»Ü¹©¸å(Ê¤ÅÚ¤·¤¿¾õÂÖ)¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤ä¿»Æ©¿å¤ÎÊü¼ÍÀÊª¼ÁÇ»ÅÙ¤Ê¤É¤Ï¸¡½Ð²¼¸ÂÃÍÌ¤Ëþ¡£¼þÊÕ½»Ì±Åù¤ÎÄÉ²ÃÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌ¤â»Ü¹©Á°¸å¤ÇÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûÀÎ¤«¤éÃÏ°è¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤Îµò¤ê½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿À¼Ò¤â
¤â¤È¤â¤È¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÊ¬ÊÌ»ÜÀß¡×¤À¤Ã¤¿ÅìÂçÏÂµ×·ú²°a¤Ï¸½ºß¤½¤ÎÀßÈ÷¤òÅ±µî¤·¡¢Éü¶½ºÆÀ¸ÅÚ¤Î°ì»þÅª¤ÊÊÝ´É¾ì¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯9·î¡¦10·î¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¡×¤«¤é»î¸³Åª¤Ë°ìÉô³«ºï¤·¤¿ÅÚ¤ä¡Ö¼õ¤±Æþ¤ìÊ¬ÊÌ»ÜÀß¡×¤«¤é¤ÎÅÚ¤¬º®¤¶¤Ã¤¿Éü¶½ºÆÀ¸ÅÚ¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é²â¥ö´Ø¤Ø±¿¤Ð¤ì¡¢Ãæ±û´±Ä£¤Î²ÖÃÅÅù¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¡Åç¸©Æâ¤Î½üÀ÷¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿ÅÚ¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÇÀÃÏ¤ÎÉ½ÅÚ¤«¤éÇí¤®¼è¤é¤ì¤¿¹õÅÚ¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¾ì½ê¤ÇÅÚ¾íÃùÂ¢»ÜÀß¤«¤é·¡¤ê½Ð¤·¤¿ÅÚ¤ÎÂÞµÍ¤á¤ä¡¢ÍøÍÑÀè¤ÎÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿ÉÊ¼ÁÄ´À°¤Ê¤É¤ÎÈÂ½Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß»ö¶È¤Ï¡¢Âç·§Ä®¡¦ÁÐÍÕÄ®¤Î½»Ì±¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Î¤â¤È¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍÑÃÏ¼èÆÀ¤Î²áÄø¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Î¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡¢ÀÎ¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿À¼Ò¤Ê¤É¤âÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¡£
Âç·§3¹©¶è¤ÎÎ¢¼ê¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë³¤ÅÏ¿À¼Ò¤Ï¡¢Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤Î³Æ¼ï»ÜÀß¤Î·úÀß¤Î¤¿¤á¤Ë¾®ÆþÌî¹ÔÀ¯¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸ø±ÄÊèÃÏ¤ÎÊèÀÐ¤Ê¤É¤ò°ÜÀß¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤âÁð´¢¤ê¤Ê¤É¤Î¼êÆþ¤ì¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½ÕÊ¬¤È½©Ê¬¤ÎÆü¤Ë¤ÏÆü±£»³¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤ËÁÐÍÕÄ®·´»³ÃÏ¶è¤ÎÀµÈ¬È¨¿À¼Ò¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Áð´¢¤ê¤Ê¤É¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯12·î¤Ëµ§Åøº×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿°Â»þÂå¸å´ü¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¡¢º×»ö¤¬³èÈ¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿À¼Ò¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÝ²õ¤·¤¿Ä»µï¤Ï2016Ç¯¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡£
Âç·§Ä®¤ÈÁÐÍÕÄ®¤Ï¿ÌºÒ¸å¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ¶è¤¬µ¢´Ôº¤Æñ¶è°è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»þ´ü¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¿·¤¿¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤â¤Ç¤¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÉü¶½¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉü¶½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃÏ°è¤Ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤¬Ìá¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ì¤¤ÀÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¤í¤¦¡£
°ËÆ£°½ ¤¤¤È¤¦¤ê¤ç¤¦ 1988Ç¯À¸¤Þ¤ìÆ»Åì½Ð¿È¡¢Âç³Ø¤Ç¥ß¥Ë¥³¥ß»ï¤ä¾¦¶È»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£SPA! ¤ä¥µ¥¤¥¾¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¼¹É®Ãæ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼±¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ëè·î1Æü¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤È²¿¤«¤·¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°û¤à½¸²ñ¤ò³«ºÅ @tsuitachiii ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
