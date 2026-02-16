¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¾ï¼±³°¤ì¡¦¹âÌÚÈþÈÁ¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë¤Þ¤À¤¢¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î»ö¼Â¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥óµ¤ÉÕ¤¯¡Ö¤¢¡¢¤½¤Ã¤«¡Ä¡×
¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚÈþÈÁ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬37ÉÃ27¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£1000¥á¡¼¥È¥ë¤ËÂ³¤¯º£Âç²ñ2¤ÄÌÜ¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾´¼°¤Ç¤Ï¶â¡¦¶äÁª¼ê¤È¤ÎÂÎ³Êº¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤¿¹âÌÚ¤Ë¾Î»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊISU¡Ë¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÆ±¤¸¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡ISU¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÉ½¾´Âæ¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î´é¤¬¡ª¡×¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö2·î9Æü¤È15Æü¤ÎÉ½¾´Âæ¤òÈæ³Ó¡¡¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¤³¤Î3¿Í¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢É½¾´¼°¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÆÅê¹Æ¡£9Æü¤Î1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤ÏÃæ±û¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤Î¥æ¥Ã¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢º¸¤Ë¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥Õ¥§¥à¥±¡¦¥³¥¯¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢±¦¤Ë¹âÌÚ¤È¤¤¤¦ÊÂ¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£15Æü¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤È¶ä¥á¥À¥ë¤Î2¿Í¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É½¾´Âæ¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸3¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎò»ËÅª¤À¡ª¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤³¤Î½Ö´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¡Ö3¿Í¤Î¶¯¤¤½÷À¡×¡Ö¥ß¥Û¡¢É½¾´Âæ¤Ç¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¼«»£¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¯¡¼¥ë¤À¤ï¡×¡Ö3°Ì¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¿ÍÊª¤À¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤¬15¥»¥ó¥Á¤â¿¤Ó¤¿¡©¡¡¤¢¡¢¤½¤Ã¤«¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¿ÈÄ¹165¥»¥ó¥Á¤Î¹âÌÚ¤È172¥»¥ó¥Á¤Î¥³¥¯¡¢181¥»¥ó¥Á¤Î¥ì¡¼¥ë¥À¥à¤ÈÊÂ¤ÖÉ½¾´¼°¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£ÂÎ³Êº¹¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤¬¡¢ÉÔÍø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¹âÌÚ¤Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê¾®ÊÁ¤Ê¤Î¤ËÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂÎ³Ê¤ÎÉÔÍø¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¾ï¼±¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤»Ñ¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
