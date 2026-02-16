¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡×ÇÐÍ¥¡¡¿Íµ¤¥²ー¥à¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ç¼ç±é¤Ø¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß
¡¡±Ç²è¡Ö¥¢¥¯¥¢¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¤¬¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ö¥Ø¥ë¥À¥¤¥Ðー¡×¤Î¼Â¼Ì±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤ÈPlaystation Productions¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤Î¿·ºî¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ôー¥É¡×¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥ê¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂ©»Ò¤âÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¡Î¥º§¤·¤¿½÷Í¥ºÊ¤ÈÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿º¢
¡¡2015Ç¯¤ËÂè1ÃÆ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿Æ±¥·¥êー¥º¡£2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ø¥ë¥À¥¤¥Ðー2¡×¤ÏÀ¤³¦¤Ç1200ËüËÜ°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤¬´ÉÍýÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¾§¤¨¤ëÅý°ìÀ¯ÉÜ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¢ー¥¹¡×¤Î¥¨¥êー¥ÈÉôÂâ¡Ö¥Ø¥ë¥À¥¤¥Ðー¡×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ë¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²èÈÇ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¥Û¥éー±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¥Ù¥ë¡×¥·¥êー¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥²¥¤¥êー¡¦¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¡£2027Ç¯11·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
