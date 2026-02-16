¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢1Ç¯¤Ç15¥¥í¸ºÎÌ¡Ö65¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡¡NSC¤Ç¤Î¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤¬¸¶°ø¤Ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¨¥ë¥Õ¤Î¹ÓÀî¤¬¡¢17ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡ÙÈþ¤Ë¼¹Ãå¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¡ªÂçÀ¾Î®À±¤ÎÏÃ¤Ë¶Ã¤¯¾¾ÅçÁï
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ö18ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î»þ¤Ë65¥¥í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¹ÓÀî¡£¤½¤Î¸å¡¢NSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ËÆþ¤ê¡¢¡È¤¢¤ë¤³¤È¡É¤¬¸¶°ø¤Ç£±Ç¯¤Ç¤Ê¤ó¤È15¥¥í¤âÁé¤»¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¹ÓÀî¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢»³ºêÅ·¡ÊÝ¯ºä46¢¨ºê¡á¤¿¤Ä¤µ¤¡Ë¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¡¦ÃÓÅÄÄ¾¿Í¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¾¾ÅçÁï¡Êtimelesz¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤¬MC¡¢¿ù¸¶ô¥¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤ë¡£
