ÂçºåÉÜ²·Æ±¶È³¦¡Ö½é¾Ð¤¤¿·½Õ¹Ö±é²ñ¡×¤Ë¸µ¶áÅ´¡¦¶âÂ¼»á

¡¡ÂçºåÉÜ¿©ÉÊ²·Æ±¶È²ñ¤Ï2·î5Æü¡¢Äë¹ñ¥Û¥Æ¥ëÂçºå¤Ç¡Ö½é¾Ð¤¤¿·½Õ¹Ö±é²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡ÊÆüËÜ²Ã¹©¿©ÉÊ²·¶¨²ñ¶áµ¦»ÙÉô¶¦ºÅ¡Ë¡£²ñ°÷¡¦»¿½õ²ñ°÷140¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¶âÂ¼µÁÌÀ»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¼·Å¾¤ÓÈ¬µ¯¤¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Áª¼ê»þÂå¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä°úÂà¸å¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤Ê¤É¤òÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯ÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¶âÂ¼»á¤ÏÊ¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô½Ð¿È¡£¹â¹»»þÂå¤Ï²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ÇÁ´»î¹çÅê¤²È´¤ÊóÆÁ³Ø±à¹â¹»¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ä¤¿¤Ó¤Ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¹âÌîÏ¢¤«¤éÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥×¥íÌîµå°úÂà¸å¡¢»Å»ö¤ÎÍ¶¤¤¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯»²¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Åö»þ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤À¤Ã¤¿²µÉðÍÎ¶©»á¤Î¡Ö¸ÞÂÎÉÔËþÂ¡×¤òÆÉ¤ó¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤è¤É¤ß¤Ê¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¶È²ñ¤Î½ïÊý³Ø²ñÄ¹¡Ê°ËÆ£Ãé¿©ÉÊ¾ïÌ³¡Ë¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï¤³¤Î²ñ¤«¤é¡¢¥Ñ¡¼¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡£º£¸å¤â¼ÂÌ³¸¦½¤²ñ¤ä¥´¥ë¥Õ¿ÆËÓ¤Ê¤É¡¢ÃÎÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¹ç¤ï¤»À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î´ë²è¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´»²²Ã´ê¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£