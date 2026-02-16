¥«¥Ê¥«¥ó ¹±Îã¤Î½Õµ¨´ë²è¾¦ÃÌ²ñ 3Q¤ÏÇä¾å¹â4¡óÁý
¡¡¥«¥Ê¥«¥ó¤Ï2·î5¡¦6Æü¡¢¹±Îã¤Î½Õµ¨´ë²è¾¦ÃÌ²ñ¤òÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û¤Ç³«ºÅ¤·¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÆÀ°ÕÀè¤¬ËÌÎ¦³ÆÃÏ¤«¤éÍè¾ì¡£²ñ¾ì¤Ç¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î·×2²ó¡¢¸æ¿Ø¾èÂÀ¸ÝÊÝÂ¸²ñ¡ÊÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÍ¦ÁÔ¤Ê¸æ¿Ø¾èÂÀ¸Ý¤Î±éÁÕ¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¡¢Æ±¼Ò´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÂ¾¡¢¿©ÉÊ¡¢¼òÎà¡¢²Û»Ò¡¢ÆüÇÛ¡¢¥Õ¥í¡¼¥º¥ó¤Î³Æ¾¦ÉÊ·²¤«¤é¥á¡¼¥«¡¼503¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥Ê¥«¥ó´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÅ¸³«¤¹¤ëËÌ¿®±Û¤Î¿©¤òÃÏ¸µ¤Îº×¤ê¤äÊ¸²½¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£ÀÐÀî¸©¤Î²¡¤·¼÷»Ê¡¢ÉÙ»³¤Î¤É¤ó¤É¤ó¾Æ¤¡¢Ê¡°æ¤Î»ª¼÷»Ê¤ä±ÛÁ°¤½¤Ð¤ÎÂ¾¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î»°ÏÂ¿©ÉÊ¤¬ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¤«¤Ö¤é¼÷¤·¡×¤ò¿©Ê¸²½¤È¤È¤â¤ËÄó°Æ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¸þ¤±¤Ë¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤¹¤«¤Ö¤é¼÷»Ê¡×¡Ö¤Ö¤ê¤«¤Ö¤é¼÷»Ê¡×¡Ö¤µ¤Ð¤«¤Ö¤é¼÷»Ê¡×¤Ê¤É¤Î»î¿©¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤Ï25Ç¯7·î¤«¤é³Æ»ÙÅ¹¤ËÊªÎ®²Ý¤òÀßÎ©¤·¡¢ÊªÎ®¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Èµ¡Ç½¶¯²½¡¢¸úÎ¨²½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¾¦ÃÌ²ñ¤Ç¤Ï½é¤á¤ÆÊªÎ®¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤äÇ³ÎÁÈñ¹âÆ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊªÎ®²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢°ÂÄê¶¡µë¡¢ÊªÎ®·òÁ´²½Åù¤Ø¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÎÆÀ°ÕÀè¡¢¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥«¥Ê¥«¥ó¤Î3ÁØÏ¢·È¤Î½ÅÍ×À¤òÁÊµá¤·¤¿¡£
¡¡³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢½ÐÅ¸¼Ò¸þ¤±¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿ÃãÃ«Î´ÀìÌ³¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤Ïº£Ç¯¤Î80¼þÇ¯¤òÁÃ¤Ë100Ç¯´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤«¤é¤Î20Ç¯¤ò¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î°Õ»×¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡×¤ÈÁ´¼ÒÊý¿Ë¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËºòÇ¯¤Ï¡¢ÆÀ°ÕÀèÊÌ¤Î±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ä³Æ»ÙÅ¹¤ËÊªÎ®²Ý¿·Àß¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÁÈ¿¥ÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê25Ç¯4¡Á12·î¡Ë¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï4¡óÁý¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï10¡óÁý¡£¤¿¤À¡¢¡ÖÊªÎ®Èñ¤â7¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÍø±×¤Î¿Ä¹¤â·è¤·¤Æµ¤¤òÈ´¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È¤·¡¢ÊªÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂç¤¤¯¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¾¦Î®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊªÎ®¤Ç¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£º£¸å¤ÏÊªÎ®¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤È¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£