Ä¹¤¤²Æ ¾¦µ¡¤Ï½é¤á¤È½ª¤ï¤ê¤Ë

¡¡½©¤´¤í¼ª¤Ë¤·¤¿ÃÈÅßÍ½Êó¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é´¨É÷¿á¤¤¹¤µ¤Ö²°³°¤«¤éÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ï²Æ¤ÎÍÍÁê¤À¤Ã¤¿¡£
¢§º£Ç¯¤âÇ¯ÌÀ¤±¤«¤é¡¢¿©ÉÊ²·¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨²ñ¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã³°¤Ê¤¯ÃíÎÏ¤¹¤ë¤Î¤¬²Æ¸þ¤±¤ÎÄó°Æ¡£ÅöÁ³¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Íµ¨¤Î³µÇ°¤¬ÊÑ¤ï¤êÌÔ½ë¡¢¹ó½ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ¶á¤Îµ¤¸õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£º£Ç¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿°ì¤Ä¤¬Åà¤é¤»¤ë¤á¤ó¤Ä¤æ¡£¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡ÖÈÎÇä¤Ï¾ï²¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¤Ç¤½¤¦¤á¤ó¤È´ØÏ¢ÈÎÇä¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¢§½ë¤µ¤Ï¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÁÚºÚÇä¾ì¤òÁÀ¤¦¶ÈÌ³ÍÑ²·¤Ï¡¢5·î¤«¤é10·î¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤ò¡Ö²Æ¡×¤ÈÂª¤¨¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÏÆ±¤¸Îä¤·ÌÍ¤Ç2¤«·î¤´¤È¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÊÑ¤¨¤ÆÄó°Æ¡£Á°È¾¤Ï¥ì¥â¥ó¤ä¥È¥Þ¥È¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ë¡¢¿¿²Æ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ë¡¢½ªÈ×¤Ï¤¤Î¤³¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨½©¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¡£ÆÃ¤Ë5¡¢6·î¤ä9¡¢10·î¤ÎÇä¾ìºî¤ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ð¥¤¥ä¡¼¤¬Â¿¤¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¢§Åß¤Îµ¤¸õ¤ÏÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¤¬¡¢º£Ç¯¤â²Æ¤¬½ë¤¯Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£¾¦µ¡¤Ï½é¤á¤È½ª¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£