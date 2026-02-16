Àã¤ÎÆü¡¢¤ª»¶Êâ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÂç·¿¸¤¢ªË¹»Ò¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÂ¨ÀÊËÉ´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤È11ËüºÆÀ¸¡ÖÌ£¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÌÜ¤¬£÷£÷¡×
Àã¤¬¹ß¤ëÆü¤Î¤ª»¶ÊâÁ°¡¢Âç·¿¸¤¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¡É¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¹»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Â¨ÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
Åê¹Æ¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç11ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§Àã¤ÎÆü¡¢¤ª»¶Êâ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÂç·¿¸¤¢ªË¹»Ò¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î¡ØÂ¨ÀÊËÉ´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¡Û
Àã¤ÎÆü¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÈÂ¨ÀÊËÉ´¨¡É
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömugieito¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Àã¤ÎÆü¤Î¤ª»¶ÊâÁ°¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ö¤¨¤¤¤È¡×¤¯¤ó¡£¤³¤ÎÆü¤â¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª»¶Êâ¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ÀãÂÐºö¤ËÉ¬Í×¤ÊË¹»Ò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï°Õ³°¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¤â¤é¤¦¡¢Çò¤¤¥Ó¥Ëー¥ëÂÞ¡£¤¨¤¤¤È¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¤«¤Ö¤»¡¢¤¢¤´¤Î²¼¤Ç·ë¤Ö¤È¤¤¤¦ÂçÃÀ¤Ê¡ÈËÌ³¤Æ»¼°¡ÉËÉ´¨¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥ó¡Ä¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÇË²õÎÏ
º°¿§¤Î¥¸¥ãー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥¦¥§¥¢¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¬¤Ë¤ÏÇò¤¤ÂÞ¤ò¤Û¤Ã¤«¤à¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤Ö¤Ã¤¿¤¨¤¤¤È¤¯¤ó¡£¤½¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥åー¥ë¤Ç¡¢»×¤ï¤º¥¯¥¹¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¨¤¤¤È¤¯¤ó¤Ï·ù¤¬¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¥«¥á¥é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£½Ö¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤«¡È¥¹¥ó¡Ä¡É¤È¤·¤¿É½¾ð¡£º¤ÏÇ¤È¤â¸ç¤ê¤È¤â¼è¤ì¤ë¤½¤Î´ãº¹¤·¤¬¡¢°¦¤é¤·¤µ¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÞ¤Î·ä´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯Æ·
ÂÞ¤Ï¼ª¤Þ¤ï¤ê¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÌÜ¸µ¤È¸ý¸µ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ëÀäÌ¯¤Ê·Á¾õ¡£ÂÞ¤¬ÊÒÌÜ¤Ë¾¯¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ï¡¢¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÇò¤¤ÌÓ¤È·ä´Ö¤«¤é¤Î¤¾¤¯¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¤Ë¡¢¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹♡
¥¬¥µ¥¬¥µ¤ÈÂÞ¤Î²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¤ê¤³¤¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â°¦¤ª¤·¤¤¤â¤Î¡£Àã¤ÎÆü¡¢¤ª»¶Êâ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÂç·¿¸¤¤¬¸«¤»¤¿¡ÈÂ¨ÀÊËÉ´¨¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´ûÀ½ÉÊ¤è¤ê¼êºî¤ê¤ÎÊý¤¬Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÌÂÏÇ¤½¤¦¤Ê¤ª´é¤¬²Ä°¦¤¤♡¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤£÷£÷¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤é2ÅÙ¸«¤·¤Á¤ã¤¦¡ª¾Ð¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömugieito¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÝ¸î¸¤¤à¤®¤Á¤ã¤ó¤ä¡¢¤¨¤¤¤È¤¯¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤³¤êÌþ¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ömugieito¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¤ê¤Û
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£