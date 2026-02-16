¥µ¥¿¥± DX¥·¥¹¥Æ¥à³èÍÑ¤·¼ø¶È
¡¡¥µ¥¿¥±¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢´ôÉì¸©Î©Âç³ÀÍÜÏ·¹â¹»¤ÇÆ±¼Ò¤ÎÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖKOMECT¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¼ø¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖKOMECT¡×¤Ï¡¢DX¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥³¥á¤ÎÀ¸»º¸½¾ì¤äÀºÊÆ¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤äÍø±×²þÁ±¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¡£Æ±¹»ÇÀ¶È²Ê¤Ï¼ÂÁ©Åª¤ÊÇÀ¶È³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯6·î¤Ë¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¬¡ÖKOMECT¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼ý½¸¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Î³èÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ø¶È¤ò¼Â»Ü¡£¥Ç¡¼¥¿¤ÈÀ¸ÅÌ¤ÎºÏÇÝµÏ¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼¡Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ä·×²è¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡À¸ÅÌ¤«¤é¤Ï¡ÖÆù´ã¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤Û¾ì¤Ë¤è¤ëÉÊ¼Á¤Îº¹¤¬µÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤·³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£