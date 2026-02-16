Éã¤Ï¸µµð¿ÍÅê¼ê ¡ÖÍ«Ýµ¤ÊÍÄ¾¯´ü¡×¤òÅÇÏª¤·¤¿´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢·ëº§¤ò¼«¤éÈ¯É½¡ÚÁ´Ê¸¡Û
´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤È¸µÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÅê¼ê¤Î¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤ÎÌ¼¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
2·î16Æü¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö»ä¡¢¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ä¹Ê¸¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛDV¤½¤·¤ÆÆÍÁ³¤Î»à¡Ä¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÎÎ¾¿Æ¤ÎÈá·à
¤³¤ÎÆü¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ«Ýµ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï²¹¤«¤¤¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÄ¹¤¤´Ö¤Ë¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ä¤À¤±¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯²¹¤«¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¦¡×¤È·ëº§¤Î´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà½÷¤Ï¡Öº§Ìó¼Ô¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤ä¡¢²±Â¬¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼·ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤ÎÅê¹ÆÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡þ
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ç¤¹¡ª
ËÜÅö¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â¤¤ì¤¤¤Ê·Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯»ö¼Â³ÎÇ§¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ»ö¤ÇÀè¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢¥Ï¥Ï¡Ä¡ª
¸òºÝ´ü´Ö¤â´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç»ä¤¬ÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿»É·ãÅª¤Êµ»ö¤ò¸«¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤È¤Æ¤â½ý¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÍÀ¸¤Ç1ÅÙ¤¤ê¤Î·ëº§È¯É½¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢»ä¤«¤é¤â¤¦1ÅÙ¤¤Á¤ó¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¤¡¢»ä¡¢¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ï¡¢¾ï¤Ë´ÊÃ±¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
Í«Ýµ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤«¤Ï²¹¤«¤¤¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÄ¹¤¯¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÏÃ¯¤«¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤éºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ä¤À¤±¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯²¹¤«¤¤¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º§Ìó¼Ô¤Ï°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤ä²±Â¬¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÀÚ¤ÊÆü¾ï¤Ç¤¹¤«¤é¡£
·ëº§¤ò½àÈ÷¤¹¤ë²áÄø¤ä¤ªÏÃ¤Ï¡¢»ä¤Î½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤êÊý¾¯¤·¤º¤Ä¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÆÍÁ³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢²¹¤«¤¤½ËÊ¡¤È±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç°ì½Ö¿´¤¬ÍÉ¤é¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï°¦¤òÁª¤Ó¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡ª
»ä¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢»ä¤¬¼«Ê¬¤Ç¤è¤ê²¹¤«¤¯ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÃÎ¿Í¤È¥Ð¥Ë¡¼¥º¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¼Ô¤ÎÊý¡¹¤âËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ö¼Â³ÎÇ§¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤È»É·ãÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë»Ñ¤Ï¡¢¾¯¤·»Ä¹ó¤ÇÍß¿¼¤¯¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä
¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î·ëº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎÃ¯¤«¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿¤êÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«Àµ³Î¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¸å¤Ë¡¢µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤è¤¦Ãú½Å¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î·ëº§¤Ï»É·ãÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Êì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢Éã¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£