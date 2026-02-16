´Ú¹ñ»Ë¾å½é¤ÎÀã¾å¶¥µ»¡È¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡É¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¡¢CORTIS¤«¤é¤Î½ËÊ¡¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤¬¡¢K-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡×¤«¤é½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢´¶·ã¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2·î15Æü¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤ÎÃæ¤ÇÈà½÷¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÍ¥¾¡¤ò½Ë¤¦Åê¹Æ¤ËCORTIS¤¬¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ªDOER energy¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCORTIS¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡Öº£ÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤éËèÆüÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í§Ã£¤È¤â¤¤¤Ä¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Îý½¬¤ÎºÝ¤Ë¤ÏCORTIS¤Î³Ú¶Ê¡ØFaSHioN¡Ù¤ò¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ÊÁ°¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤ÏÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆCORTIS¤äG-DRAGON¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎCORTIS¤Ë¤è¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦À®²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Â£¤êÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ§¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢Í§¿Í¤È4¿Í¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤¿¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²¹¤«¤¤¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¬¥ª¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ÍË¾³ô¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£2023Ç¯¤ÎX¥²¡¼¥à¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦½÷»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤Ç»Ë¾åºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î2026Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡È´Ú¹ñ»Ë¾å½é¤ÎÀã¾å¶¥µ»¡¦¶â¥á¥À¥ë¡É¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£