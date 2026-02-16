¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡×¤è¤ê¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Î¡Ö¥Þ¥êー¡×¤¬1/7¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£2027Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä
¡Ú¥Þ¥êー¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.¡Û 2027Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§19,800±ß
2027Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¢ー¥Ä¾å³¤¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Þ¥êー¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.¡×¤ò2027Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï19,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö -Blue Archive-¡×¤è¤ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£Áí¹ç³Ø±à½êÂ°¡¦¥·¥¹¥¿ー¥Õ¥Ã¥É¤Î¥Þ¥êー¤ò¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¤Ç¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥²ー¥àÆâ¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーÃæ¤Î»Ñ¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¼ª¤ä¥Ä¥¤¥ó¥Æー¥ë¡¢¥¹¥Æー¥¸°áÁõ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²Ú¤ä¤«¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸ò´¹ÍÑÉ½¾ð¥Ñー¥Ä¡Ö¤È¤¸ÌÜ´é¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Þ¥êー¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥í¥ÓーVer.
2027Ç¯4·î È¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§19,800±ß
¥¹¥±ー¥ë¡§1/7
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó240mm
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.