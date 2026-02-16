ÍÑ¿åÏ©Æâ¤Ç¹âÎð½÷À¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡ÆþÁ±Ä®
ÆþÁ±Ä®¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÎÃæ¤Ç¤±¤µ¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤à78ºÐ¤Î½÷À¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆþÁ±·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢ÆþÁ±Ä®Ê¡Åç¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÎÃæ¤Ç¶á¤¯¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÊ¿ºê¤±¤¤»Ò¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤¬¤¢¤ª¸þ¤±¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÆ±¤¸²È¤Ë½»¤à²ÈÂ²¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¿ºê¤µ¤ó¤Ï¶î¤±¤Ä¤±¤¿µßµÞÂâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤äÉþÁõ¤ÎÍð¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÑ¿åÏ©¤ÏÉý¤ª¤è¤½80¥»¥ó¥Á¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½50¥»¥ó¥Á¤Ç¿å¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10¥»¥ó¥Á¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤¢¤¹°Ê¹ß¡¢»ÊË¡²òË¶¤ò¤·¤Æ»à°ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£