Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¡Ö2026¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥×¥íÌîµåÁª¼êÌ¾´Õ¡×¡¡2·î18Æü¤ËÈ¯Çä¡ª¡¡¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼ÀÇ¹þ¤ß580±ß
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Âè6²óWBC¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤Î¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¤òÁ°¤Ë¡¢»î¹ç´ÑÀï¤ÎºÝ¤ËÉ¬·È¤Î¡Ö2026Ç¯¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥×¥íÌîµåÁª¼êÌ¾´Õ¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤èÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÆü¤Ï2·î18Æü¡£A6ÈÇ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¡£ËÜÊ¸¤Ï336¥Ú¡¼¥¸¤Ç²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß580±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´12µåÃÄ¤Î¼óÇ¾¿Ø¡¢Áª¼ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿³È½°÷¡Ê´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆµåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ê¥¹¥«¥¦¥È¡¢¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢ÂÇ·âÅê¼ê¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÊá¼ê¡¢ÄÌÌõ¡Äetc¡Ë¤ÎÁ´Ì¾Êí¤â·ÇºÜ¤¹¤ë¡£