¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯¡Ê47¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Á´8Ëç¡Û¡Ö¶¯¤½¤¦¤Ê²Ö²Ç¤µ¤ó¡×Ç®³¤¤ÎÀä·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Ê¤«¤ä¤Þ¤¤ó¤Ë·¯
¡¡14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÎ¹¡ª¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢·Ý¿Í¡Ù¤ÇÀÅ²¬¡¦Ç®³¤¤ÎÀä·Ê¤Î²¼¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¾åÈ¾¿È¤¢¤é¤ï¤Ê¡È¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¡É»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¤ó¤Ë·¯¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃå¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö#¥¥ã¡¼¥É¥ì¥¹¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¶ÚÆù¥¹¥Æ¥¡¼¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥³¤Ë¾è¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¡È¿·Ïº¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢·×8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀÀ¤¦¤Î¤«¤¤¡ªÀÀ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤¤¡ª¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤À¤¤¡ª¡×¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿á¤¤¤¿¡Ø¥¥ã¡¼¥¹¥Æ¥¡¼¡ª¡Ù¡×¡Ö´°Á´¤Ë¾È¤ì¤Æ¤ë ¤¤ó¤Ë·¯²Ä°¦¤¤¡Á¡×¡Ö¶¯¤½¤¦¤Ê²Ö²Ç¤µ¤ó ¥ä¡¼¡ª¥Ñ¥ï¡¼ ¥Ï¥Ã¡×¡Ö¤¢¤ì¡©¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡©²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤¬¡×¡Ö¤¤ó¤Ë·¯À²¤ì»ÑåºÎï¤è¡Á¡Á¡×¡Ö¥É¥ì¥¹¤¬´î¤ó¤Ç¤ë¡×¡ÖÇØÃæåºÎï¤¹¤®¤Þ¤¹¾Ð¡×¡Ö¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
