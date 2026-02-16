·îÄâÊýÀµ¡¡¢¨2017Ç¯»£±Æ ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.

¡¡Íî¸ì²È¤Î·îÄâÊýÀµ¡Ê58¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¡¦¤¢¤ä¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡ª¡ÄºÊ¡¦¤¢¤ä¤µ¤ó¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¤·¤¿·îÄâÊýÀµ

¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö£µ£¸ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Á¡×¤È´¶¼Õ¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥­¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤ä¤µ¤ó¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¢¤ä¤µ¤ó¡¢Èþ¿Í¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥Æ¥­¤Ê¤´É×ÉØ¤À¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡×¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£