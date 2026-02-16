¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡ËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¿Í¹©¼Ç¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¡¡3·î2Æü¤Î»ø¶¯²½»î¹ç¤Ç½éÈäÏª
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï16Æü¡¢26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜµòÃÏ¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Î¿Í¹©¼Ç¤ò¿·¤¿¤ËÄ¥¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£·î14Æü¤«¤é´û¤Ë²þ½¤¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±28Æü¤Ë´°Î»Í½Äê¡£µþ¥»¥é¤Î¿Í¹©¼Ç¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï18Ç¯°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡¿Í¹©¼Ç¤Ï18Ç¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÌîµåÀìÍÑ¿Í¹©¼Ç¡ÖMS¡¡Craft¡¡Baseball¡¡Turf¡Ê¥¨¥à¥¨¥¹¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¿¡¼¥Õ¡Ë¡×¤òºÎÍÑ¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ç±ï¼è¤é¤ì¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Þ¥¦¥ó¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¼þ¤ê°Ê³°¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÉôÊ¬¤ò¥°¥ê¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¹©¼Ç¤Ï¡¢3·î2Æü¤ÎWBC¶¯²½»î¹ç¡Êºå¿ÀÂÐ´Ú¹ñ¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÂÐ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ç½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡£