¡ÚÃæÆ»¡Û£·¿Í¤Î»ø¤À¤Ã¤Æ¡©¡Ö¥¢¥Û¤¤¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×Àô·òÂÀµÄ°÷¤¬°ìÉôÊóÆ»¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÏÇÔ»ÄÊ¼¡×¡Ö»Ù»ý¼Ô¤Ë¤âÀïÍ§¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆ»¤ÎÀô·òÂÀµÄ°÷¤¬£±£¶Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¡£°ìÉô¤Çº£²ó¤ÎÁªµó¤ÇÅöÁª¤·¤¿¡¢Àô»á¤ò´Þ¤á¤¿ÃæÆ»¤Î£·¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬¡Ö£·¿Í¤Î»ø¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö¥¢¥Û¤¤¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¤ÈÅ£¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡Àô»á¤ÏÌîÅÄ²ÂÉ§»á¡¢³¬ÌÔ»á¡¢¾®Àî½ßÌé»á¡¢Ìî´Ö·ò»á¡¢¿ÀÃ«Íµ»á¡¢ÅÏÊÕÁÏ»á¤Î£·¿Í¤¬ÃæÆ»¤Î¡Ö£·¿Í¤Î»ø¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¥¢¥Û¤¤¤¦¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¡Ø£·¿Í¤Î»ø¡Ù¤À¡£³§¡¢»Ù±ç¼Ô¤È¤È¤â¤ËÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¡¢²¿¤È¤«ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ØÇÔ»ÄÊ¼¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤È¼Â¾ð¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ù»ý¼Ô¤Ë¤âÀïÍ§¤Ë¤â¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½É¬¤ºÎÉ¤¤À¯ÅÞ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹ñ²È¹ñÌ±¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æº£¸å¤Ø¤Î·è°Õ¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£