¡¡ËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤Ç¤ÎÀï»à¼Ô¤Î°äÂ²¤¬½»¤à½»Âð³¹¤Î½×¹©¼°¤Ë¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁõÈ÷¤ò¼õ¤±¼è¤ëËÌÄ«Á¯Ê¼
¡¡16ÆüÉÕ¤ÎÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤ÇÀï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤Î°äÂ²¤é¤Îµï½»¶è¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿½»Âð³¹¤Î½×¹©¼°¤¬15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶âÁí½ñµ¤ÏÌ¼¤Î¥¸¥å¥¨»á¤È½ÐÀÊ¤·¡¢Àï»à¼Ô¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤ó¤ÊÊó½·¤â´ê¤ï¤ºÁÄ¹ñ¤ÎÌ¿Îá¤ò¼é¤êµ®½Å¤ÊÌ¿¤òÊû¤²¤ÆÀï¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç°äÂ²¤é¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¿¿¿´¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¸«¼é¤ë¤Î¤ÏÅÞ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¿ò¹â¤Ê»ÈÌ¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£·î²¼½Ü¤ËÅÞÂç²ñ¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¥í¥·¥¢ÇÉÊ¼¤ÎÀµÅöÀ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÆâÉô¤Î·ëÂ«¤ò¿Þ¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë