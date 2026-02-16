µÜº¬À¿»Ê¡Ö¥ß¥ä¥Í²°¡×ÈÖÁÈ½ªÎ»À¸È¯É½°ÊÍè¤Î½Ð±é¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡Öº£Æü¤Ï°ìÅ¾¡Ä¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤ÎµÜº¬À¿»Ê¡Ê62¡Ë¤¬16Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£12Æü¤ÎÈÖÁÈ½ªÎ»À¸È¯É½°ÊÍè¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤éÄÌ¾ï¿Ê¹Ô¡£µÜº¬¤ÏÆüËÜ¤ÎÅ·µ¤¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤¿¡£¡ÖÅìµþÅÔ¿´¤ÏºòÆü¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤¬4·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î18¡¦4ÅÙ¤È¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î²¹¤«¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤Ï°ìÅ¾¡¢Åß¤ËµÕÌá¤ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¿áÀã¤Î»¥ËÚ¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤Î²èÌÌ¤ò»Ø¤µ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¤Ï²þ¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
µÜº¬¤Ï12Æü¡¢4Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ¹¼Ü¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÅ¸³«¡£¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î9·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»ä¡¢¥ß¥ä¥Í²°¤òÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È±¿¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Íâ13Æü¤ÏµÜº¬¤¬·çÀÊ¡£ÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÀ¾»³¹ÌÊ¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬½Ð±é¡£¡ÖµÜº¬¤µ¤ó¤Ïº£ÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ªµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Èº´Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æ±¶Éº´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£