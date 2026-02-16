Switch¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤òºÇÂç1Gbps¤ÎÍÀþLAN¤ÇÀÜÂ³¤Ç¤¤ëType-C LANÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Ï¡¢USB Type-C¥Ý¡¼¥È¤òLAN¥Ý¡¼¥È¤ËÊÑ´¹¤·ºÇÂç1Gbps¤ÎÍÀþÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëCat6¥á¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö500-LAN6KCSL01¡×¤ò¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï2,680±ß¡£
USB Type-C LANÊÑ´¹¥±¡¼¥Ö¥ë¡Ö500-LAN6KCSL01¡×
LAN¥Ý¡¼¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥Î¡¼¥ÈPC¤ä¥â¥Ð¥¤¥ëPC¤Ç¤â¡¢LAN¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÀËÜÀ½ÉÊ¤òType-C¥Ý¡¼¥È¤ËÁÞ¤¹¤À¤±¤ÇÍÀþ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö500-LAN6KCSL01¡×ËÜÂÎ
ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿¤òÊÌÅÓÍÑ°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤âÉÔÍ×¡£Web²ñµÄ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤ÉÄÌ¿®ÉÊ¼Á¤¬½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇWi-Fi¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£
Nintendo Switch¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ÎType C¥Ý¡¼¥È¤Ë¤âÀÜÂ³²ÄÇ½
MAC¥¢¥É¥ì¥¹¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢PCËÜÂÎ¤ÎMAC¥¢¥É¥ì¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯´Ä¶¤Ë¤âÆ³Æþ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥àÀÜÂ³¤Ê¤É¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÑÅÓ¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
ÂÑµ×À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢ÃÇÀþ¤·¤Ë¤¯¤¤¥á¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥Ö¥ë¤òºÎÍÑ¡£LAN¥³¥Í¥¯¥¿¤Ï¥Ä¥áÀÞ¤ìËÉ»ß¹½Â¤¤Î¡Ö¤Ø¤Î»ú¥é¥Ã¥Á¡×·Á¾õ¤Ç¡¢¥é¥Ã¥Á¥«¥Ð¡¼¤Ê¤·¤Ç¤âÈ´¤º¹¤·¤¬¥¹¥à¡¼¥º¡£¥Ö¡¼¥Ä°ìÂÎ·¿Àß·×¤Ç¥±¡¼¥Ö¥ëÆâÉô¤Î¿ÄÀþ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊÝ¸î¤¹¤ë¡£
ÂÐ±þµ¡¼ï¤Ï¡¢Type-C¥³¥Í¥¯¥¿¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ëWindowsÅëºÜ¡ÊDOS/V¡Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈPC¡¢Apple MacBook Air¡¢MacBook Pro¥·¥ê¡¼¥º¡¢iPad mini Âè6À¤Âå¡¢iPad Air Âè4À¤Âå¡¢11¥¤¥ó¥Á/12.9¥¤¥ó¥Á iPad Pro¡Ê2021/2020/2018¡Ë¡¢Nintendo Switch 2¡ÊTM¡Ë¡¢Nintendo Switch¡ÊTM¡Ë¡¢Nintendo Switch Lite¡ÊTM¡Ë¡¢Nintendo Switch Íµ¡EL¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¡£
