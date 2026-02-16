Âè£·£·²óÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñÊüÁ÷Ê¸²½¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤¿Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡Ê£¸£¹¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¤Ç¡ÖÂè£·£·²óÆüËÜÊüÁ÷¶¨²ñÊüÁ÷Ê¸²½¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡²¹¤«¤¤Çï¼ê¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ÆÅÐÃÅ¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç¤­¤Ê°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÇï¼ê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿´¤Ï¥É¥­¥É¥­¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£

¡¡ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½À¸³è£·£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ÇÐÍ¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¾¦Çä¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤Ä¤â¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö²È¤Ë¤¤¤ë¤È¤­¤Ï¥Ü¥±¥Ã¤È¤·¤Æ²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£ÂæËÜ¤ò³Ð¤¨¤Æ²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤Æ¤â¤Î¤ò¸À¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢°¦¤·¹ç¤¦¡£¤³¤ó¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¡¢ÇÐÍ¥¤¸¤ã¤Ê¤­¤ã¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤ò²¿½½Ç¯¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÊÀ¸¤­Êª¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡Æ±¶É¤Ï£±£°Æü¤Ë¤ËÎ¤¸«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íî¸ì²È¤Î·ËÊ¸ÄÁ¡¢À¼Í¥¤ÎÌîÂô²í»Ò¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤é£¶ÁÈ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÊüÁ÷Ê¸²½¾Þ¤Ï£±£¹£´£¹Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤äÊüÁ÷Ê¸²½¤Î¸þ¾å¤Ë¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¾Þ¡£º£²ó¤Î£¶ÁÈ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ£µ£°£¶ÁÈ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â£Äè¼°¤Ï£³·î£±£³Æü¤ËÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊüÁ÷µ­Ç°Æüµ­Ç°¼°Åµ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¢¡¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê£µ£°²»½ç¡Ë

Áêß·À¶À²¡ÊÅìµþÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë

·ËÊ¸ÄÁ¡ÊÍî¸ì²È¡Ë

Î¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¡ÊÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡Ë

¶ÌÌÚ¹¬Â§¡ÊÊ¼¸Ë¸©ÁêÃÌ»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÂåÉ½Íý»ö¤Û¤«¡Ë

ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë

¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë