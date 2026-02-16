¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¡ÊÇ¯´Ö5342·ï¡Ë¡Ö²áµîºÇÂ¿¡×¡¡²¬»³¸©
²¬»³¸©·ÙËÜÉô
¡¡²¬»³¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ï2·î13Æü¡¢2025Ç¯¤Î¸©Æâ¤Î¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁêÃÌ·ï¿ô¤¬¡Ö²áµîºÇÂ¿¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©µÄ²ñ¤Î»º¶ÈÏ«Æ¯·Ù»¡°Ñ°÷²ñ¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¹ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯1·î～12·î¤Î¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁêÃÌ·ï¿ô¤Ï5342·ï¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤Ç²áµîºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤è¤ê229·ïÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº¾µ½¡¦°¼Á¾¦Ë¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤¬2678·ï¡Ê50.1¡ó¡Ë¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ëµ¶¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ëº¾µ½Èï³²¤ÎÁêÃÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¾Ú·ô¸ýºÂ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Åù¡×¤ÎÈï³²¤ÎÁêÃÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤Î¸¡µó·ï¿ô¤Ï365·ï¡Ê»ÃÄêÃÍ¡Ë¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ88·ïÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÈÈºá¤Î¸¡µó·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡²¬»³¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¹Êó·¼È¯³èÆ°¤ä¥µ¥¤¥ÐーÈÈºáÁÜºº´±¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼è¤êÄù¤Þ¤ê¶¯²½¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£