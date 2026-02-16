¡Ú ÃæÀî°ÂÆà ¡Û ¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÂÀÍÛ¡ª¡ª¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡¡²Æì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡¡¡Öµð¿Í¥¥ã¥ó¥×Á°¸å¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤·¤Æ´Ñ¸÷¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
²Æì¤Ç¤Î¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿ÂÀÍÛ¡ª¡ª¡×¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÂç¹¥¤¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¯¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸ý¸µ¤È¤«¤â´ó¤»¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»÷¤Æ¤ë¤«¤Ê¡©¡¡¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö²Æì¤Ï»Å»ö¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿²ó¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µð¿Í¥¥ã¥ó¥×Á°¸å¤ËÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¹çÎ®¤·¤Æ´Ñ¸÷¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤â¤«¤Ê¡¼¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç...¾Ð¡×¤È¡¢¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¸ÅÃå²°¤µ¤óCYCLONE¤Ë¤âÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¡²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥²¥Ã¥È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤Þ¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã♥Thank you Okinawa♥¡×¤È¡¢ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¥°¥é¥µ¥óºÇ¹â¡ªÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡ª¡×¡¦¡Ö°ÂÆà¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥Ç¥Ë¥à¥·¥ç¥Ã¥È¡Á♥¡×¡¦¡Ö²Æì¤«¡Á¡¡¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¡Á¤¤¡ª¡¡¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡ÃæÀî°ÂÆà¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡¡¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê°úÍÑ¢¨¡¡¡Û
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯10·î22Æü
ºÇ½ª³ØÎò¡§·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê
½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ
ÆÃµ»¡§±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¸¤¤ÎÌÄ¤¤Þ¤Í
¼ñÌ£¡§¥´¥ë¥Õ¡¢¥À¥ó¥¹¡¢ÍÎ³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È
À³Ê¡§Å·¿¿à¥Ì¡
3ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡¢10ºÐ¤«¤é4Ç¯´Ö¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤Ëºß½»¡£
µ¢¹ñ¸å¡¢·ÄØæµÁ½Î¾ÅÆîÆ£Âô¹âÅùÉô¤ØÆþ³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²ÊÂ´¶È¡£
2016Ç¯NHK¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¶É¡£
½éÇ¤ÃÏ¤ÏNHK½©ÅÄÊüÁ÷¶É¤Ç3Ç¯¶á¤¯¶ÐÌ³¡£
¤½¤Î¸å2019Ç¯¤«¤é1Ç¯´ÖNHK¹ÅçÊüÁ÷¶É¡¢2020Ç¯¤ËÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ç³èÆ°¡£
2025Ç¯3·î¡¢9Ç¯´Ö¶ÐÌ³¤·¤¿Æ±¶É¤òÂà¼Ò¡£
Æ±Ç¯4·î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
